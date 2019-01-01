منصور بن مشعل وأحمد الصائغ - صدام مُتوقع لكن حل مبكرًا

ما يدور في الأهلي لغز كبير سيؤدي لانهيار قلعة النادي الجداوي، إذا استمر الوضع كما هو عليه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

"ليت الحياة تعود لما كانت عليه قبل يوم 18 يونيو 2019" لسان حال جمهور الأهلي السعودي، رغم بعض السلبيات التي كانت موجودة قبل ذلك التاريخ، إلا أن أكثر المتشائمين لو يتوقع أن يكون الوضع عقب ذاك اليوم كما هو الحال حاليًا..

في التاريخ المذكور أعلاه تم تنصيب أحمد الصائغ رئيسًا للراقي بالتزكية بدعم كامل من الأمير منصور بن مشعل؛ رئيس هيئة أعضاء الشرف آنذاك، والذي كان أولى قرارات الصائغ فور اعتلائه كرسي الرئاسة، تعيينه مشرفًا عامًا على الكرة بالنادي، شخصان لم يدم شهر العسل بينهما سوى ثلاثة أشهر فقط!

فور فوز الصائغ بالرئاسة وتعيين بن مشعل في منصبه الحالي، أغلب الجمهور الأهلاوي توقع أن تكون رئاسة الأول صورية والأخير هو من بيده الأمر والنهي، لكنهم لم يتوقعوا أن يخرج الطرفان ليهاجم كلاهما الآخر عبر وسائل الإعلام، خرجا للرد على بعضهما في البرامج، حسنًا، ربما ليس لديهم علم بما يسمى اجتماعات في الغرف المغلقة!!

شخصان مسؤولان تسببا في شق الصف الأهلاوي بين مؤيد لهذا ومعارض لذاك!، أي مسؤولية هذه؟، والعجيب في الأمر أن البداية كانت من الطرف الأكثر خبرة والأكبر سنًا الأمير منصور!.

يقولون بالعامية المصرية "المركب اللي ليها ريسين تغرق"، هذا أدق وصف لما يحدث في قلعة الراقي حاليًا، أي أن أي مكان يتحكم به رئيسان حتمًا مصيره الفشل والانهيار..

إلى منصور بن مشعل.. الإدارة فن وحكمة

مشرف على الكرة يقول لرئيس النادي لا تتدخل، أنا المسؤول عن ملف الكرة بالكامل والأخير يرد كيف ذلك وأنا الرئيس والمسؤول عن كل الملفات؟!، صدام كان متوقعًا منذ اليوم الأول، لكنه حل مبكرًا أكثر مما كان يتوقع أحد، كلاهما يريد أن يرأس النادي، والصائغ الرئيس المنتخب بالتزكية، وابن مشعل أراد إدارة الكرة فقط، ففضل دعم الأول على أن يرد له الجميل بمنحه ملف كرة القدم، حتى خرجا لنا بالمشهد الذي تابعه الجميع عبر برنامج "الكورة مع وليد".

مع تكرار فشل الفريق ما بين وداع دوري أبطال آسيا من دور الـ16 ثم استهلال الموسم المحلي بالتعادل أمام العدالة ثم الهزيمة أمام الوحدة، خرج بن مشعل ليُنفض يده عن كل ذلك بشن الهجوم على الصائغ.

"أخبار النادي تتسرب في الفترة الأخيرة، كنا نتفاوض مع لاعبين وتفاجأنا أن هناك تدخلات من ورائنا في الصفقات، الآن الوضع لم يعد يحتمل، أصبح الوضع سيئًا للغاية، حتى اضطررنا لتأجيل الإعلان الرسمي عن إقالة برانكو، لاحظت أن رئيس النادي كان يريد استمرار المدرب، وأكبر دليل أنه لم يحضر في اليوم التالي بعد الهزيمة أمام الوحدة، ووضعنا في مشكلة لا يعلمها إلا الله، المدرب ينتظر مصيره ونحن نجهز لخطواتنا وهو غير موجود، رغم أن الشهود يشهدون أنه بعد المباراة في الملعب قلت للصائغ يجب أن يُقال برانكو واتفقنا على ذلك" ---------> "كنت مع قرار إلغاء عقد برانكو، ولكن كان الاعتراض على طريقة تنفيذ القرار والإجراءات المتخذة، كمؤسسة لدينا إجراءات قانونية علينا اتباعها لإقالة أي مدرب، للحصول على أعلى مكاسب من حيث تخفيض قيمة العقد المتبقية، لذلك فضلت تأخير إعلان إقالته، مع العلم أن الأمير يصدر قرارات مباشرة أثناء تواجده في الملعب بالمباريات ويخبر بها الجماهير"، "الأمير بلغني بإنهاء التعاقد مع برانكو، وأنا قلت له انتظر ليوم غد حتى نجتمع ونتفاهم وندرس ما يترتب على القرار من قرارات إدارية ومالية ودون الإساءة لمدرب، خاصة وأنه قد يقدم شكوى ضدنا بالفيفا حال علمه بخبر الإقالة من وسائل الإعلام"، "أنا لا أؤيد القرارات الفورية، لدينا مجلس إدارة تضامني ويتخذ قراراته بجماعية، فيجب أن يُتخذ القرار بالاتفاق مع أعضاء مجلس الإدارة، لكنني علمت من وسائل الإعلام بأمر بن مشعل بإقالة برانكو، فتفاجأت لأن ذلك عكس اتفاقنا".

" أنا من قمت بسداد الشرط الجزائي لبرانكو" ---------> "كنت مع قرار إلغاء عقد برانكو، ولكن كان الاعتراض على طريقة تنفيذ القرار والإجراءات المتخذة، كمؤسسة لدينا إجراءات قانونية علينا اتباعها لإقالة أي مدرب، للحصول على أعلى مكاسب من حيث تخفيض قيمة العقد المتبقية، لذلك فضلت تأخير إعلان إقالته، مع العلم أن الأمير يصدر قرارات مباشرة أثناء تواجده في الملعب بالمباريات ويخبر بها الجماهير"، "الأمير بلغني بإنهاء التعاقد مع برانكو، وأنا قلت له انتظر ليوم غد حتى نجتمع ونتفاهم وندرس ما يترتب على القرار من قرارات إدارية ومالية ودون الإساءة لمدرب، خاصة وأنه قد يقدم شكوى ضدنا بالفيفا حال علمه بخبر الإقالة من وسائل الإعلام"، "أنا لا أؤيد القرارات الفورية، لدينا مجلس إدارة تضامني ويتخذ قراراته بجماعية، فيجب أن يُتخذ القرار بالاتفاق مع أعضاء مجلس الإدارة، لكنني علمت من وسائل الإعلام بأمر بن مشعل بإقالة برانكو، فتفاجأت لأن ذلك عكس اتفاقنا"، "قلت لبن مشعل بعد ذلك كما أعلن إقالة المدرب، عليك تسديد قيمة الشرط الجزائي له إذا تفضلت والذي تتراوح بين 6 إلى 7 مليون ريال، لكنه قال أنا لا أستطيع، أفعل أنت، رغم أنني شرحت له عدم وجود سيولة مادية في النادي، لكنه قال ليست مسؤوليتي"، "لم أحضر للنادي في اليوم التالي، والسبب هو عدم وجود المبلغ المالي لإنهاء عقد المدرب، وهو سبب مطالبتي بنزوله للتدريب حتى لا يشتكينا للفيفا".

"الصائغ وعد بإحضار رعايات للفريق عن طريق والده أو أصدقائه، وقال لي أنه إذا فاز برئاسة النادي سيحضر رعايات بقيمة تتراوح بين 15 إلى 20 مليون، ولم يفي بوعده، وإلى الآن أنا من أتحمل المسؤولية، حتى العضوية الشرفية لم يسدد قيمتها" ---------> "تعاقدنا مع 4 شركات رعاية بإجمالي عقود رعاية بقيمة 130 إلى 140 مليون ريال، بإجمالي دخل سنوي فقط من 25 مليون إلى 26 مليون، ألتمس للأمير العذر في كل ما قاله، قد يكون منفعلًا من هزيمة الوحدة، وأنا اعتبره والد لي"، "لو لم أدفع قيمة العضوية الشرفية لما كان يحق لي أن أكون رئيسًا للنادي حاليًا، هذه اللوائح".

"أنا أعمل في جهة والصائغ في جهة أخرى، قلت له لا تتدخل في موضوع اللاعبين، أنا المشرف على الكرة وأنا المسؤول، ثم أتفاجأ أنه يجتمع باللاعبين ويسهرهم لتناول العشاء في آخر الليل، هل هذا تصرف رئيس نادي؟، تكلمت معه ومع المقربين منه دون فائدة، يريد أن يحصل على اللقطة وهو لم يفعل أي شيء، أين الرعايات؟ وأين الدعم؟" ---------> "لا زلت أقول أن الأمير هو المسؤول عن ملف كرة القدم، أي تدخل يتحدث عنه؟ لم أتدخل في عمله، في الأخير أنا رئيس النادي والمسؤول عن كافة الإدارات به سواء ألعاب مختلفة أو كرة قدم وغيرها، فطبيعي أن يكون لي دور إشرافي ومتابعة على الجميع"، "نحن في نطاق عمل، وعلاقاتي في أي عمل أدخله تكون داخل نطاق العمل، ومستحيل أن اصطحب أي لاعب للعشاء بوقت متأخر، وإذا فعلت فليتحدث من حدث معه ذلك، هل أضر النادي؟، مع احترامي للأمير أنت مشرف كرة القدم، هل كل ذلك يحدث عندك وأنت لا تدري".

نقول آسفين أن هذه تصريحات بل بالأحرى اتهامات المشرف على الكرة بالأهلي لرئيس النادي، ورد الأخير عليه أو بالأحرى تكذيبه، هذا يحدث في الراقي!!، وإذا صدر الخطأ من الكبار وأصحاب الخبرات، فالذنب أكبر.

انشق الصف من الداخل وليس من أطراف خارجية أو كيانات ليست في منصب رسمي، وهذه ليست المرة الأولى، بل هي عادة منصور بن مشعل منذ عودته للأهلي من ثلاثة أشهر، بدأ بالهجوم علنًا على برانكو ثم انتقل للجمهور ثم إلى مجالس الإدارات السابقة بالنادي، ظاهرة تحتاج إلى وقفة من كل مسؤولي النادي الجداوي حتى يتم تدارك الأمر قبل أن يخسر فريق الكرة كل شيء ويخرج من حسابات المنافسة على أي بطولة ونحن لا نزال في بداية الموسم.