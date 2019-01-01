ماذا لو رحل الأجانب عن النادي الأهلي السعودي

ماذا لو رحل الأجانب عن النادي الأهلي السعودي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يمتلك النادي الأهلي السعودي بين صفوفه العديد من المحترفين أصحاب الإمكانيات والمهارات الخاصة، ومنهم لاعبين أصحاب أسماء رنانة على صعيد الشرق الأوسط.

الأهلي قبل بداية موسم 2019\2020 يمتلك بين صفوفه سبعة محترفين متمثلين في (التشيلي باولو دياز - التشيلي كلاوديو بايزا - البرازيلي أدرلين سانتوس - البرازيلي جوزيف دا سوزا - الروماني نيكولاي ستناسيو - لاعب الرأس الأخضر دجانيني تفاريس - السوري عمر السومة).

ونلاحظ من الأسماء التي تم عرضها تواجد أكثر من عنصر مميز، ليس في النادي الأهلي ولكن على مستوى بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وبالتأكيد لو افترضنا رحيل اللاعبين الأجانب عن صفوف الراقي فسيكون الأمر صادمًا لجماهير الفريق التي تُعلق أمالاً كبيرة على مثل هؤلاء اللاعبين.

ويكفي القول أن هجوم الأهلي خلال الخمس سنوات الأخيرة كان تحت قيادة المهاجم السوري الهداف عمر السومة، الذي تخطى حاجز الـ100 هدف مع الفريق خلال الموسم الماضي 2018\2019.

ويمتلك السومة أرقامًا تاريخيًا مع النادي الأهلي، حيث يصفه البعض بالمهاجم الأفضل في تاريخ النادي، حيث أن العديد من أهدافه محفور في ذاكره الجميع والذي كان أخرهم في مرمى الاتحاد الموسم الماضي.

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قلب الدفاع الدولي التشيلي باولو دياز من ضمن أفضل المدافعين بالدوري السعودي والنادي الأهلي وبالتأكيد رحيله سيمثل صدمه كبيرة للخطف الخلفي، حيث يسعى نادي ريفر بليت الأرجنتيني لضمه.

اللاعب الأخر، هو المهاجم ديجانيني تفاريس والذي يُمثل قوة هجومية كبيرة بجوار عمر السومة لتشكيل ثنائية هي الأخطر في دوري المحترفين، ولكنه من حظه العاثر لم يجتمع كثيرًا مع الدولي السوري في مباريات كثيرة بسبب الإصابات التي تعرض لها هذا الثنائي.

وكان منصور بن مشعل رئيس شرف النادي قد أكد في تصريحاته له أن ديجانيني مرتبط بعقد مع النادي، مشدداً على عدم الانصياع خلف الشائعات التي راجت في الفترة الأخيرة حول اقترابه من الرحيل.

ويُعد هذا الثلاثي العناصر الاجنبية الأهم في فريق الأهلي وفي حال رحيلهم سيمثل ذلك كارثة كبيرة للفريق، وقد لا نشاهده في المربع الذهبي حتى بسبب عدم جودة اللاعبين المحليين في الفريق.