والتر بواليا: الأهلي والزمالك؟ لدي عرضين رسميين فقط

مهاجم الجونة يتحدث عن مستقبله

أشاد والتر بواليا مهاجم الجونة بمستوى الاحترافية الموجود في كرة القدم المصرية، مشيدًا بالملاعب والبنية التحتية والإدارة.

المهاجم الزامبي حظي بموسم أول ممتاز في الدوري المصري، إذ استطاع إحراز 13 هدفًا وضعته في المركز الثالث من قائمة هدافي الموسم خلف المتصدر عبد الله السعيد بأربعة أهداف.

ذلك الأداء الممتاز من بواليا ربطه بالانتقال لعدد من الأندية، سواء من داخل أو خارج مصر، على رأسها الأهلي والزمالك.

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بواليا تحدث مع موقع يان أفريكان فوتبول قائلًا عن مستقبله "موسمي الأول كان جيدًا جدًا في مصر، حققت 75% مما خططت له ولكني أطمح للمزيد، أحرزت 13 هدفًا وأنهيت الموسم كثالث الهدافين".

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"مازال لدي عامين في عقدي مع الجونة، هناك الكثير من العروض لكن يبقى القرار حول مستقبلي بيد الإدارة، أنا حتى الآن لاعب في الجونة".

أتم "الأهلي والزمالك؟ لا أمتلك سوى عرضين رسميين فقط من بين كل العروض التي وصلتني، الأول من الكويت الكويتي والثاني من الترجي التونسي، وأنا أفضل الانتظار قبل حسم مستقبلي".