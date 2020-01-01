هل يغيب السولية والشناوي والشحات عن مباراة السوبر الأفريقي؟ عبد الحفيظ يُجيب

مدير الكرة بالأهلي يوضح حقيقة الأمر

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة غياب الثلاثي محمد الشناوي وعمرو السولية وحسين الشحات عن مباراة كأس السوبر الأفريقي عقب حصول الأول والثاني على بطاقة صفراء وطرد الثالث خلال وبعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم أمس.

بطل الدوري المصري هزم الزمالك 2-1 في نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي ليُتوج بلقبه القاري التاسع في تاريخه، وقد سجل هدفيه عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، فيما أحرز محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الأبيض الوحيد.

الأهلي سيُواجه نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية على لقب كأس السوبر القاري في القاهرة، ولم يُحدد الكاف موعد اللقاء لكن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد كرة القدم المصري قال أنه سيُلعب قبل الـ19 من ديسمبر القادم مع تحديد بعض المصادر ليوم 10 من نفس الشهر لإقامة المباراة.

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عبد الحفيظ أكد خلال تصريحاته لقناة الأهلي الرسمية أن حسين الشحات سيغيب عن اللقاء بعد حصوله على البطاقة الحمراء هو ومصطفى محمد مهاجم الزمالك عقب نهاية المباراة.

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مضيفًا حول الثنائي الآخر "الشناوي والسولية حصلا على بطاقة صفراء لكنهما لن يغيبا عن مباراة السوبر، البطاقة هي الثانية لهما في مشوارهما في دوري الأبطال، والاتحاد الأفريقي كان قد أجرى تعديلًا على اللوائح ليُصبح غياب اللاعب عن المباراة التالية بعد حصوله على 3 بطاقات صفراء، بهذا ندخل مباراة السوبر دون غيابات باستثناء الشحات".