عبد الحفيظ: كرة القدم عادلة، منحتنا فرصة الثأر من صن داونز والوداد والزمالك

مدير الكرة بالأهلي يتحدث عقب الإنجاز

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن مشوار الفوز بدوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020 بدأ منذ مباراة الإياب أمام صن داونز الجنوب أفريقي في القاهرة خلال بطولة عام 2019، والتي فاز بها الفريق 1-0 وغادر البطولة بخسارته ذهابًا 5-0.

بطل الدوري المصري هزم الزمالك 2-1 في نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي ليُتوج بلقبه القاري التاسع في تاريخه، وقد سجل هدفيه عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، فيما أحرز محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الأبيض الوحيد.

عبد الحفيظ بدأ حديثه مع قناة النادي الأهلي الرسمية بالتأكيد على دور الجماهير في هذا الإنجاز، بقوله "أبارك لجماهير الأهلي هذا الفوز، أبارك لهم بعد دعمهم وتشجيعهم الكبير لنا، والأمر لم يبدأ اليوم أو هذا الموسم بل منذ مباراة الإياب أمام صن داونز في الموسم الماضي، تلك المباراة التي حضرها عدد كبير من الجمهور رغم خسارتنا الذهاب 5-0 كانت بداية إعدادنا للفوز بدوري الأبطال مجددًا".

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"الموسم كان صعبًا، الأهلي تخطى مواقف صعبة وقاسية كثيرة هذا الموسم، أهنئ مجلس الإدارة والرئيس والجميع في الأهلي على هذا الإنجاز".

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المسؤول البارز في المنظومة الحمراء أشاد بدور وأداء المدرب بيتسو موسيماني مع لاعبي الأهلي خلال تلك الفترة القصيرة، قائلًا "حاولت توفير كافة الأجواء الإيجابية للحفاظ على تركيز اللاعبين، لكني أريد الحديث عن دور موسيماني الرائع وعلاقته مع اللاعبين، المدرب وصل يوم 2 أكتوبر ولعب أول مباراة بعد يومين ومباراة الوداد يوم 17 أكتوبر، تعامله مع اللاعبين كان رائعًا من حيث منحهم الثقة والدوافع ونجح في تأسيس علاقة قوية معهم سريعًا".

عبد الحفيظ أكد أن الاستقرار الداخلي وقوة شخصية الفريق هم أساس النجاح والفوز باللقب، مشددًا على أن الخسارة أمام الزمالك كانت ستكون صعبة وقاسية على الجماهير والفريق من جميع النواحي، ولذا كان لابد من تحقيق الفوز.

وأتم قائلًا حول مشوار الأهلي القاري هذا الموسم "كرة القدم عادلة، ومن عدلها أنها تمنحك فرصة للثأر ورد الاعتبار، هي تعطيك فرصة مواجهة فرق أخرى خسرت أمامها لتنتقم لنفسك وترد اعتبارك".

"لعبنا هذا الموسم أمام صن داونز والوداد والزمالك، وقد خسرنا أمامهم مؤخرًا، لكننا هذا الموسم ثأرنا من الفرق الثلاثة، عدالة كرة القدم تعطيك دومًا فرصة للثأر وقد نجحنا في استغلال تلك الفرصة جيدًا".