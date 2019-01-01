كيف ومتى أحرز الأهلي والزمالك أهدافهما هذا الموسم؟

هل هناك أهداف في مباراة الليلة؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يلتقي الزمالك مع الأهلي في قمة الدوري المصري المؤجلة من الأسبوع الـ17 مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويُتوقع أن تحفل المباراة بالندية والإثارة ليس فقط لحجم المنافسة التاريخية بين الناديين، لكن أيضًا لتأثير المباراة المباشر هذا الموسم على صراعهما في الدوري المصري، إذ يحتل الزمالك الصدارة حاليًا بفارق نقطة واحدة عن الأهلي.

نستعرض معًا وضمن فقرات جول لتغطية ديربي القاهرة طريقة وتوقيت إحراز الفريقين لأهدافهما هذا الموسم والأمر يشمل كافة البطولات المحلية والقارية ..

أحرز الأهلي 49% من أهدافه من الهجمات المنظمة، و21% من الهجمات المرتدة و30% من الكرات الثابتة.

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فيما أحرز الزمالك 45% من أهدافه من الهجمات المنظمة، و23% من الهجمات المرتدة و32% من الكرات الثابتة.

ويتساوى الفريقان في عدد أهدافهما من خارج منطقة الجزاء في الدوري المصري، إذ أحرز كل منهما 3 أهداف فقط.

وفيما يخص التوقيت، نجد أن قوة الأهلي تتركز في الشوط الثاني، إذ أحرز به 62% من عدد أهدافه، ويُعد الربع الأخير هو الأقوى بنسبة 28% من الأهداف فيما يتساوى الربعين الأول والثاني بـ17% لكل منهما.

الأهلي ورغم أنه يبدأ المباريات بقوة إلا أنه لم يُحرز سوى 9% من أهدافه في الربع الأول من المباراة، ثم يتحسن الأمر تدريجيًا بـ13% في الربع الثاني و15% في الثالث.

في الزمالك، نجد أن هناك توازًا في الأداء وعدد الأهداف بين شوطي المباراة، إذ أحرز الفريق 50% من أهدافه في كل شوط.

ونجد أن الربع الأول من كل شوط شهد إحراز 13% من أهدف الفريق، ثم يتحسن الأمر قليلًا في الربع الثاني الذي شهد 15% من الأهداف، ونجد تطورًا ملحوظًا وكبيرًا في الربع الأخير من كل شوط، إذ أحرز الفريق الأبيض 23% من أهدافه.