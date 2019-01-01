الأهلي يطرح تذاكر السوبر ويعلن أسعارها

المارد الأحمر يسعى للحفاظ على لقبه الذي حصل عليه النسخة الماضية على حساب المصري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن محمد مرجان؛ المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري، طرح تذاكر لقاء السوبر المصري الخاصة بأعضاء النادي وجماهيره، اليوم الأربعاء، عبر الموقع الإلكتروني، في تمام الساعة السادسة من مساءً.

المارد الأحمر من المقرر أن يلتقي بالزمالك بعد غدٍ الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب برج العرب، للمنافسة على كأس السوبر.

وأوضح مرجان أن اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة خصصت 4500 تذكرة لكل نادٍ، على أن يكون سعر تذكرة الدرجة الثالثة 100 جنيه، و300 جنيه للدرجة الأولى، ولا توجد فئات أخرى.

المدير التنفيذي قال، خلال تصريحاته عبر الموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "قمنا بطرح التذاكر من خلال النظام الإلكتروني، لتكون التذاكر متاحة أمام الجميع دون تمييز وحتى لا يحدث أي تكدس أمام منافذ البيع اليدوي".

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وأضاف: "كنا نتمنى أن يكون عدد التذاكر المخصصة للأهلي أكبر لتلبية رغبة الآلاف الراغبة في حضور المباراة، لكن هناك ظروف يقدرها الجميع ولا بد من التعاون مع كافة عناصر المنظومة، لأجل المصلحة العامة".

مرجان استطرد: "جماهير الأهلي التي تحمل تذاكر الدرجة الأولى شمال سيخصص لها باب الدخول رقم 3، أما حاملي تذاكر الدرجة الثالثة شمال فسيكون دخولها من الباب رقم 7، وسيتم فتح أبواب الاستاد من الساعة الثالثة عصرًا، على أن يتم إغلاقها في السابعة مساءً وفقًا للتعليمات الأمنية".

واختتم: "نأمل أن يلتزم كل فرد بدوره حتى تمر المباراة بصورة طيبة تليق بالكرة المصرية وجماهيرها، وأنا واثق من التزام جمهور الأهلي ومبادرته الدائمة بالروح الرياضية ودعمها ومساندتها لفريقها طوال الـ90 دقيقة".

يذكر أن الشياطين الحمر توجوا أبطالًا للنسخة الماضية من السوبر بعدما تغلبوا على المصري البورسعيدي بهدف وحيد، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.