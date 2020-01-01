بعد غضب جمهور الزمالك - أحمد مرتضى: لا توجد مشكلة وتذاكرنا مطروحة للبيع

جمهور الأبيض أطلق وسمًا بعنوان "تذاكر الزمالك فين يا الإمارات"

أكد أحمد مرتضى منصور؛ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لا توجد أي مشكلة في حجز تذاكر الفارس الأبيض بكأس السوبر المصري، على عكس ما تردد خلال الساعات الماضية.

الأبيض من المقرر أن يلاقي الأهلي في 20 من فبراير الجاري، على ملعب محمد بن زايد، بنادي الجزيرة في مدينة أبو ظبي الإماراتية، في لقاء السوبر المحلي.

جمهور الفارس الأبيض كان قد أطلق وسمًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعنوان "تذاكر_ _فين_يا_الإمارات"، موضحين عدم تمكنهم من شراء تذاكر السوبر.

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وكتب مرتضى، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تواصلت مع المسؤولين في مجلس أبو ظبي الرياضي بخصوص تعطل حجز تذاكر مباراة السوبر، وأخبروني أن هناك تذاكر مطروحة للبيع، وليس هناك أي مشكلة في الحجز الآن".

تواصلت مع المسئولين في مجلس ابوظبي الرياضي بخصوص تعطل حجز تذاكر مباراة السوبر واخبروني ان هناك تذاكر مطروحه للبيع وليس هناك اي مشكله في الحجز الان من الرابط التالي https://t.co/jKrhHuIvfI — Ahmed Mortada (@AhmedMortada) February 17, 2020

يذكر أن هذا العام هو الرابع الذي تستضيف به دولة الإمارات السوبر المصري، إذ استضافته من قبل أعوام 2015 و2016 و2017.

وتوج المارد الأحمر بطلًا للسوبر مرتين على أرض الإمارات، مقابل مرة وحيدة للفارس الأبيض بعام 2016.

أما النسخة الماضية والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية ففاز بالكأس الشياطين الحمر بعدما أسقطوا الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.