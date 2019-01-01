علي معلول: السوبر أفضل بداية لموسم الأهلي الجديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى علي معلول نجم الأهلي سعادته البالغة بالفوز على الزمالك والتتويج بكأس السوبر المصري.

وكان بطل الدوري المصري قد أضاف لقب السوبر الـ11 لتاريخه بعد انتصاره على الزمالك بطل كأس مصر بنتيجة 3-2 على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة.

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معلول وصف الفوز والتتويج بالسوبر بأنه البداية الأفضل لموسم الأهلي الجديد الذي تمنى أن يكون ناجحًا ومميزًا.

مضيفًا لقناة أون سبورت "ألف مبروك لجماهير الأهلي، ليس هناك بداية أفضل للموسم من هزيمة الزمالك والفوز بالسوبر المصري".

وعن هتاف الجماهير عقب اللقاء مباشرة "أفريقيا يا أهلي" قال الظهير الأيسر التونسي "تعودنا مع جماهير الأهلي على أن ننتهي من بطولة لنفكر بالأخرى سريعًا ومباشرة، نأمل أن يكون هذا الموسم ناجحًا ويشهد عودتنا للفوز بدوري أبطال أفريقيا".

وأخيرًا أكد معلول أن استبعاده من منتخب تونس في كأس أمم أفريقيا الأخيرة جعلته يُركز كثيرًا مع الأهلي، ومن ثم ومع عودته لتشكيل نسور قرطاج عقب رحيل المدرب آلان جيريس استعاد ثقته بنفسه بل زادت ثقته كثيرًا وهذا ينعكس على أدائه مع النادي والمنتخب.