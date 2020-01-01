هل يلتقي الأهلي والزمالك في النسخة الحالية بدوري أبطال إفريقيا؟

قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك تمكنا من مواصلة مشوارهما الأفريقي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا

يبقى لمباريات الديربي طابعًا خاصًا عندما يتحول الأمر إلى خارج النطاق المحلي، وهو ما يُزيد من أهمية مثل هذه المواجهات، وما نتحدث عنه كان ينطبق على فريقي الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2019\2020.

الأهلي كان قريبًا من التواجد متصدرًا للمجموعة الثانية إلا أن هدف الهلال السوداني المتأخر أبعده عن الصدارة، لينهي الفريق دور المجموعات في المركز الثاني ويبتعد عن إمكانية مواجهة غريمه الزمالك في دور ربع النهائي.

قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك تمكنا من مواصلة مشوارهما الأفريقي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد صعودهما من دور المجموعات.

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الزمالك صعد وصيفًا عن المجموعة الأولى خلفًا لمازيمبي الكونجولي والذي تصدر الترتيب بـ14 نقطة بفارق خمس نقاط عن الأبيض.

في المقابل، صعد الأهلي وصيفًا عن المجموعة الثانية بـ11 نقطة بفارق نقطة عن النجم الساحلي متصدر الترتيب.

قرعة دور الثمانية لن تشهد مواجهة بين الأهلي والزمالك بعد احتلالهم المركز الثاني إلا من المحتمل أن يتواجها في الأدوار المقبلة حال استمرارهما.

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ولن يلتقي ممثلا مصر في المسابقة مع متصدر مجموعتيهما، بحيث لن يواجه الأهلي فريق النجم الساحلي ولن يواجه الزمالك فريق مازيمبي.

وسيواجه الأهلي أحد أندية التصنيف الأول، أي مازيمبي الكونغولي (متصدر المجموعة الأولى)، صن داونز الجنوب أفريقي (متصدر المجموعة الثالثة)، الترجي التونسي (متصدر المجموعة الرابعة).

في المقابل سيواجه الزمالك أحد أندية التصنيف الأول أيضًا، أي النجم الساحلي التونسي (متصدر المجموعة الثانية)، صن داونز الجنوب أفريقي (متصدر المجموعة الثالثة)، الترجي التونسي (متصدر المجموعة الرابعة).

المتأهلون إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

- شهدت منافسات المجموعة الأولى تأهل كل من فريقي مازيمبي الكونجولي كأول للمجموعة برصيد 14 نقطة، والزمالك المصري كثاني برصيد 9 نقاط.

- المجموعة الثانية فقد تأهل كل من النجم الساحلي التونسي كأول المجموعة برصيد 12 نقطة، والأهلي المصري كثاني المجموعة برصيد 11 نقطة.

- المجموعة الثالثة، فقد تأهل كل من فريقي صن داونز الجنوب إفريقي برصيد 14 نقطة، والوداد المغربي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

- المجموعة الرابعة والتي تأهل عنها كل من الترجي صاحب المركز الأول برصيد 11 نقطة، والرجاء المغربي صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقاط.

نظام بطولة دوري أبطال أفريقيا

عام 1997 اتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خطوة جريئة لمتابعة الصدارة التي تم تأسيسها قبل بضع سنوات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من خلال إنشاء مرحلة دوري في البطولة وتغيير الاسم إلى دوري أبطال أفريقيا.

كما قدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أيضًا جوائز مالية للمشاركين لأول مرة، ومن خلال تقديم جوائز قدرها مليون دولار أمريكي للفائزين و 750 ألف دولار أمريكي للوصيف، أصبحت بطولة دوري أبطال إفريقيا الجديدة أغنى مسابقة للأندية في أفريقيا.

ويُقام نظام البطولة حاليًا بنظام الذهاب والعودة بالأدوار التمهيدية وصولاً إلى دور الـ16 الذي يتم التقسيم فيه الفرق على 4 مجموعات يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة.

بداية من دور ربع نهائي البطولة تُقام قرعة بين الفرق التي حصدت المراكز الأولى والفرق التي حصدت مراكز الوصافة، وتقام بنظام الذهاب والعودة.

وتستمر البطولة بنظام الذهاب والعودة في دور نصف النهائي بحسب ما نتجت عنه القرعة التي تُجري اليوم، وللمرة الأولى في النسخة الحالي ستُقام مباراة النهائي من مباراة وحيدة لم يتم تحديد الملعب حتى الآن من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

مواجهات قوية محتملة قبل قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

هل يلتقي الأهلي والزمالك في النسخة الحالية بدوري أبطال إفريقيا؟

تأهل الأهلي والزمالك في وصافة المجموعتين الأولى والثانية حرم الجماهير المصرية من إمكانية مشاهدة ديربي مبكر في دور ربع نهائي البطولة.

ولكن من الممكن أن يلتقي الفريقين في دوري أبطال إفريقيا في حالة أوقعتهما القرعة في نفس الطريق بنصف نهائي البطولة وأيضًا في حال تخطي الفرق المنافسة بدور ربع النهائي.

الحالة الثانية هي تواجد الأهلي والزمالك في طريقين منفصلين بالقرعة وبالتالي التأهل إلى مباراة النهائي واللعب للمرة الأولى سويًا في هذا الدور.