حازم إمام يكشف عن فريقه المفضل لمواجهة الزمالك في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجميع ينتظر قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم

تتجه أنظار الجماهير الأفريقية مساء اليوم إلى القاهرة حيث ستُسحب قرعة دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بمشاركة أندية الأهلي والزمالك من مصر والترجي والنجم الساحلي من تونس والوداد والرجاء من المغرب بجانب صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي من الكونغو.

ومن المتوقع حسب لوائح البطولة أن يلعب الزمالك ضد النجم الساحلي أو الترجي أو صن داونز، حيث أنهى مجموعته وصيفًا خلف مازيمبي.

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نجم الفريق السابق "حازم إمام" قال في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء أنه يُفضل وقوع الفريق الأبيض مع النجم الساحلي، إذ يراه أقل قوة من الترجي وصن داونز.

مضيفًا حول القرعة "لأول مرة تقريبًا تكون أندية ربع النهائي جميعًا قد سبق لها الفوز باللقب القاري، وهو ما يُشير لصعوبة المواجهات المنتظرة في القرعة".

يُذكر أن النجم الساحلي تأهل في صدارة مجموعته التي ضمت معه الأهلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، وقد هزم الفريق الأحمر في تونس 1-0 وخسر منه بنفس النتيجة في القاهرة.