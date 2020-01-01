نادٍ مفاجئ .. المقاصة يؤكد بيع محمد إبراهيم ويكشف قيمة الصفقة

لاعب الزمالك السابق كان مطلوبًا في الأهلي وبيراميدز

أكد بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة بيع نجم الفريق "محمد إبراهيم" الذي كان قريبًا من ارتداء قميص النادي الأهلي قبل أن يتراجع الأخير عن إتمام الصفقة.

تراجع الأهلي عن ضم لاعب الزمالك السابق حدث نتيجة تفضيل مدربه الجديد بيتسو موسيماني الاستفادة من اللاعبين المعارين وخاصة ناصر ماهر في مركز صانع الألعاب، وهو عكس رؤية المدرب السابق رينيه فايلر.

وقد كان من المتوقع أن يتقدم نادي بيراميدز ويحسم الصفقة لصالحه، خاصة أنه كان يُفاوض اللاعب وناديه ويُحاول خطفه من الفريق الأحمر، لكن سليم أكد أن النادي تراجع كذلك لكثرة اللاعبين لديه في نفس المركز.

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بكري سليم وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس 2 أكد توصل مصر المقاصة لاتفاق مع نادي سيراميكا كليوبترا الصاعد حديثًا للدوري المصري على بيعه 5 لاعبين على رأسهم محمد إبراهيم مقابل 27 مليون جنيه مصري.

موضحًا أسباب القرار بقوله "شركة مصر المقاصة لا ترغب في استكمال نشاط كرة القدم، ولذا قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمد عبد السلام الاعتماد على مواردنا الداخلية، ولذا تم اتخاذ قرار بيع خمسة لاعبين إلى سيراميكا كليوبترا".

أضاف "هؤلاء الخمسة هم محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد وأحمد سامي، وتوصلنا لاتفاق حول بيعهم مقابل 27 مليون جنيه مصري وهو مبلغ مرضٍ لنا في ظل تلك الظروف، الصفقة لم تتم رسميًا بعد لكنها في المراحل الأخيرة من المفاوضات. لن نشتري لاعبين بدلًا من الراحلين بل سيتم تصعيد خمسة لاعبين من الشباب".

سليم كشف خلال تصريحاته أن محمد إبراهيم رفض الانتقال للنادي الأهلي وقتما كانت المفاوضات جارية، وذلك لارتباطه بجماهير الزمالك، مضيفًا "اللاعب فضل الانتقال لأي نادٍ آخر، وقد وافق على الانتقال إلى بيراميدز لكن النادي تراجع لوجود أكثر من لاعب لديه في نفس المركز".