رسميًا | كاف يعلن مواعيد مباريات دوري الأبطال 2021 .. مواجهات سهلة للأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، مواعيد مباريات الدور التمهيدي ودور الـ32 من دوري الأبطال والكونفدرالية 2021، على أن تبدأ المواجهات في ديسمبر المقبل.

الاتحاد القاري أجرى النسخة الليلة في مقره بالعاصمة المصرية "القاهرة"، في حضور اللجنة المنظمة فقط، اتباعًا للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

واستبعد الاتحاد فريقي الأهلي والزمالك المصريين من الدور التمهيدي لدوري الأبطال، بعدما تأهلا لنهائي النسخة الحالية، رفقة الرجاء المغربي، صن داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، أول أغسطس الأنجولي، هورويا كوناكري الغيني، وفيتا كلوب الكونغولي.

القرعة أوقعت الأهلي في مواجهة الفائز من لقاء سونيديب النيجري أمام مقديشيو الصومالي، أما الزمالك فينتظر الفائز من مواجهة جازيل التشادي أمام سياف الجيبوتي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب يومي 22 و23 ديسمبر 2020، على أن يقام الإياب يومي 5 و6 يناير 2021.

أما قرعة الكونفدرالية والتي يشارك بها فريقا بيراميدز والمقاولون العرب المصريان، فتم استبعاد الأول من الدور التمهيدي كونه وصيف النسخة الماضية، أما الثاني فيواجه بهذا الدور فريق سولار الجيبوتي، على أن يواجه النجم الساحلي التونسي في دور الـ32 حال تأهله.

أما بيراميدز فيواجه الفائز من لقاء الاتحاد الليبي أمام هورسيد الصومالي في دور الـ32.

ومن المقرر أن تقام لقاءات الذهاب في الفترة من 20 وحتى 22 من نوفمبر الجاري، والإياب من 26 وحتى 28 من الشهر نفسه.

2020/2021 #TotalCAFCC draw results announced ❗



There are plenty of entertaining clashes in the tournament's preliminary rounds 🔥 pic.twitter.com/Uaf34aOQ9p