تقارير: دوري أبطال أفريقيا لن يُستكمل في الكاميرون

الكاف أكد استكمال البطولة بنظام جديد

أفادت تقارير صحفية اليوم السبت أن الكاميرون لن تستضيف المراحل المتبقية من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، ذلك بعدما قرر الاتحاد الأفريقي استكمال البطولة بنظام الدورة المجمعة.

الكاف كان قد أقر لعب دور نصف نهائي البطولة من مباراة واحدة بدلًا من مواجهتي ذهاب وإياب، على أن تستضيف دولة واحدة المباراتين بجانب اللقاء النهائي، وقد قيل أن الكاميرون صاحبة الفرصة الأكبر لاستضافة المباريات.

قناة بي إن سبورتس القطرية أوضحت عبر مصادر خاصة لها في الكاف أن الكاميرون وتحديدًا مدينة دوالا لن تحتضن المباريات المتبقية من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في البلاد.

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وكان الإعلام قد تحدث عن طلب الإمارات استضافة المباريات الثلاثة على ملاعبها، لكن مصدر في الكاف استبعد ذلك الأمر، علمًا أن المغرب ستستضيف المباريات الأخيرة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.