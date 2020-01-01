رئيس اللجنة المنظمة للسوبر: 40% من تذاكر جماهير الزمالك مازالت متاحة

اللجنة المنظمة تنفي كل ما يُثار حول التذاكر

نفى سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري كل ما يُثار حول بيع جزء من التذاكر المخصصة لجماهير الزمالك لجمهور الأهلي ، مشيرًا لأن 40% من تذاكر الفريق الأبيض مازالت متاحة للبيع.

وكانت اللجنة المنظمة للمباراة قد أكدت نفاذ التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي مبكرًا، فيما ظهرت عدة تقارير في مصر تتحدث عن شراء أحد المشجعين العرب الكبار للفريق الأحمر التذاكر المخصصة للزمالك حتى تظهر مدرجاته فارغة من جماهيره، فيما ادعت تقارير أخرى أن بعض تذاكر الجمهور الأبيض بيعت لمشجعي بطل الدوري المصري.

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العريفي نفى كل ذلك بقوله لقناة أبو ظبي الرياضية "مثل تلك الإشاعات تخرج دومًا وقد ظهرت في المباريات السابقة نظرًا لشعبية الفريقين الكبيرة، نحن لا نستاء من تلك التقارير بل هي تضيف للمباراة".

أضاف "رابط بيع التذاكر موجود وأي شخص يستطيع الدخول والتأكد من توفر التذاكر، لكن نحن لا نعلم الشخص الذي يشتري التذكرة أي فريق يُشجع، لكن ما أؤكد عليه هو عدم تغيير المساحات المخصصة لجماهير الفريقين، وتلك ليست أول مرة نستضيف بها مثل تلك المباريات الكبيرة، الملعب مقسوم مناصفة بين الفريقين والأهم أن يستمتع الجمهور باللقاء".

أتم "التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي بيعت بالكامل ونفذت تمامًا، شهدنا مؤخرًا وتحديدًا بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي نشاطًا ملحوظًا في الإقبال على شراء التذاكر المخصصة لجماهيره، لكن مازال هناك 40% منها متاح للبيع على الموقع الخاص ببيع التذاكر".