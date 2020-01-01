أمير مرتضى منصور يُودع اللاعبين ويستقيل من منصبه في الزمالك

المشرف العام على الكرة يتقدم باستقالته

تقدم أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك باستقالته من منصبه بعد قرار وزارة الشباب والرياضة المصرية حل مجلس إدارة النادي وإحالة مخالفاته المالية إلى النيابة العامة.

نجل رئيس النادي تولى مهام منصبه في يوليو 2018، وقد حقق الزمالك في ظل وجوده عدة بطولات أبرزها كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر القاري، وحل وصيفًا في دوري أبطال أفريقيا 2020 بعد الخسارة أمام الأهلي.

ولم يُعلن مصدر مسؤول في الزمالك عن الأمر، لكن العديد من المصادر الصحفية أكدت أن أمير اجتمع مع اللاعبين في نهاية مران اليوم وأخبرهم برحيله عن منصبه وشكرهم على الفترة السابقة وتمنى لهم التوفيق مستقبلًا.

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وأضافت المصادر أن اللاعبين حاولوا إثناء أمير عن قراره وإقناعه بالاستمرار في منصبه لكنه رفض ذلك وفضل الرحيل مع والده وأخيه عن الزمالك.

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