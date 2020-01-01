الأهلي والزمالك يفتتحان الدوري أمام المقاصة والمقاولون، وذلك موعد القمة
سُحبت اليوم الإثنين قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري في أحد فنادق القاهرة بتواجد أحمد حسام ميدو وعماد متعب وحازم إمام، وقد أسفرت عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول من البطولة.
النادي الأهلي حامل اللقب سيقص شريط الموسم بمواجهة مصر المقاصة فيما سيلعب الوصيف "الزمالك" أمام المقاولون العرب خارج ملعبه، وسيلعب المصري ضد الإسماعيلي فيما سيستضيف بيراميدز نادي الاتحاد السكندري.
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وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي والزمالك في الجولتين الرابعة والـ21 من الدوري، وقبل مباراة القمة الأولى سيلعب الأحمر ضد المقاصة وغزل المحلة والاتحاد فيما سيواجه الأبيض أندية المقاولون وبيراميدز وسموحة.
يُشار إلى أن الموسم الجديد من الدوري سيشهد مشاركة فريقين جديدين في تاريخ البطولة وهما سيراميكا كليوبترا والبنك الأهلي.
جدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي الزمالك يوم الجمعة القادم على استاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقد حذر رئيس لجنة المسابقات الجديد "مازن مرزوق" الفريقين من أن البطل سيُواجه جدول مباريات مضغوط جدًا الموسم القادم.