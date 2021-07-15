الأهلي والزمالك.. من هو الأكثر تتويجًا بالبطولات؟

في هذا التقرير نستعرض معًا الألقاب التي حققها قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك سواءً على الصعيد المحلي أو الصعيد الأوروبي، ومن هو الأنجح منهما

كرة القدم المصرية تعني الأهلي والزمالك.. المنافسة بين قطبي مدينة القاهرة قائمة منذ انطلاق الساحرة المستديرة في بلاد الفراعنة، وباقية ما بقيت الكرة هناك.

وإن عانى أحدهما من السقوط أو التراجع في فترة من الفترات، فما هي إلى سنوات ويعود مجددًا، وتعود الإثارة والندية بينهما على مختلف الأصعدة المحلية والقارية.

لا تنام القاهرة قبل الديربي، ولا يمكن أن ترى العاصمة المصرية بدون زحام إلا أثناء مباريات "القمة" بين الأهلي والزمالك، هما حالة فريدة جدًا بكل المقاييس.

ولا يتوقف التنافس بين الأهلي والزمالك على ملاعب كرة القدم، بل يمتد إلى الإعلام والتجارة ومختلف المجالات، هما بمثابة حياة للمصريين، أمر من الصعب أن يوجد في أي نوع من منافسات الكرة في العالم.

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لكن ترى، ما هو النادي الأنجح بينهما من ناحية تحقيق البطولات؟ تاريخ طويل جدًا للأهلي الذي أُنشئ في 1907، وبالمثل للزمالك الذي أُنشئ في عام 1911.

هذا التقرير من جول نستعرض معكم فيه عدد بطولات كل فريق ونقارن بينهما.

كم عدد بطولات الأهلي المحلية؟

الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد بطولات الدوري المصري التي حققها، إذ ظفر باللقب في 42 مناسبة، أولها في موسم 1948-49، وآخرها في موسم 2019-20.

حقق الأهلي أيضًا لقب دوري منطقة القاهرة في 15 مرة في الفترة من 1924 وحتى 1958، مع تحقيق لقب الجمهورية العربية المتحدة (اتحاد مصر وسوريا) مرة واحدة عام 1961.

تمكن الأهلي من تحقيق لقب كأس مصر في 37 مرة، ولعلها لم تكن البطولة المفضلة في السنوات الأخيرة، ففي آخر 10 سنوات حققتها الكتيبة الحمراء مرتين عامي 2017 و2020.

أما السوبر المحلي فقد حقق البطولة 10 مرات آخرها في 2015 وهو صاحب الرقم القياسي أيضًا، ولكنه خسر النسخة الأخيرة على حساب الزمالك بركلات الترجيح.

وحقق الأهلي أيضًا كأس السلطان حسين في 7 مرات من 1923 وحتى 1938.

بطولات الأهلي المحلية

البطولة عدد مرات التتويج الدوري المصري 42 دوري منطقة القاهرة 15 كأس مصر 37 السوبر المصري 10 كأس السلطان حسين 7 لقب الجمهورية العربية المتحدة 1 المجموع 112

كم عدد بطولات الأهلي القارية والدولية؟

يحمل الأهلي الرقم القياسي على صعيد بطولة دوري أبطال إفريقيا بتتويجه بها في 9 مناسبات، أولها عام 1982 وآخرها عام 2020 على حساب الغريم التقليدي الزمالك.

وحقق الأهلي لقب كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات، مع التتويج بلقب كأس الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014 والكأس الأفروآسيوية مرة وحيدة عام 1988.

بينما يملك الأهلي في رصيده 7 بطولات سوبر إفريقي، كان آخرهم نسخة 2020، عندما فاز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.

عربيًا، فاز الأهلي بكأس العرب مرة ومرة بكأس الكؤوس العربية ومرتين بالسوبر العربي.

بطولات الأهلي القارية والدولية؟

البطولة عدد مرات التتويج دوري أبطال إفريقيا 9 كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 كأس الكونفدرالية 1 السوبر الإفريقي 7 الكأس الأفروآسيوية 1 كأس العرب 1 كأس الكؤوس العربية 1 السوبر العربي 1 المجموع 25

كم عدد بطولات الزمالك المحلية؟

نجح الزمالك في تحقيق الدوري المصري 12 مرة، أولهم في عام 1960 وآخرهم في نسخة 2014-15 رفقة المدرب البرتغالي المخضرم جيزوالدو فيريرا.

وهيمن الزمالك على لقب كأس مصر في العقد الماضي بتحقيقه في ست مناسبات، ليكون إجمالي ما حققه في ثاني أهم البطولات المصرية 27 لفبًا.

وحصد الزمالك لقب دوري منطقة القاهرة 14 مرة، فيما توِّج بكأس السلطان حسين مرتين.

أخيرًا، فاز الزمالك بلقب كأس السوبر المحلية في 4 مناسبات آخرها على حساب الأهلي في الإمارات عام 2020 بركلات الجزاء.

بطولات الزمالك المحلية

البطولة عدد مرات التتويج الدوري المصري 12 دوري منطقة القاهرة 14 كأس مصر 27 السوبر المصري 4 كأس السلطان حسين 2 لقب الجمهورية العربية المتحدة - المجموع 59

كم عدد بطولات الزمالك القارية والدولية؟

حقق الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا في 5 مناسبات سابقة، آخر ألقاب الفارس الأبيض للبطولة الأهم إفريقيًا كان في عام 2002.

وحقق الزمالك لقب كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس مرة واحدة، مع لقب وحيد للكونفدرالية في 2019 مع كريستيان جروس.

وظفر الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي أربع مرات آخرها في 2020 على حساب الترجي الرياضي في قطر.

يحمل الزمالك الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس الأفروآسيوية، حيث حققه في مناسبتين سابقتين.

عربيًا، حقق الزمالك كأس العرب في مناسبة واحدة، مع التتويج بكأس السوبر المصري السعودي مرتين.

بطولات الزمالك القارية والدولية

البطولة عدد مرات التتويج دوري أبطال إفريقيا 5 كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 1 كأس الكونفدرالية 1 السوبر الإفريقي 4 الكأس الأفروآسيوية 2 كأس العرب 1 كأس السوبر المصري السعودي 2 السوبر العربي - المجموع 16

الأهلي والزمالك.. من الأكثر تتويجًا بالبطولات؟

يتفوق الأهلي عندما يتعلق الأمر بالبطولات المحلية، حيث توّج بـ112 بطولة محلية، في مقابل 59 بطولة فقط للزمالك.

ويتفوق الأهلي أيضًا على الصعيد الإقليمي والدولي بحصوله على 25 بطولة، في مقابل 16 لقبًا فقط للزمالك..

إجمالًا، الأهلي حقق بطولات أكثر من الزمالك، الأحمر لديه 137 لقبًا في مقابل 75 لقبًا للأبيض.

مقارنة بين بطولات الأهلي والزمالك