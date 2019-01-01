إعلان جدول مباريات ذهاب الدوري المصري وتحديد موعد قمة الأهلي والزمالك

لجنة المسابقات أعلنت مواعيد مباريات الدور الأول من الدوري المصري

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد بقية مباريات مرحلة الذهاب في الدوري المصري ، لكن موضحة أن بعض المواعيد قابلة للتعديل حسب المباريات الخارجية للأندية المصرية المشاركة بها.

وأوضح رئيس اللجنة "حسام الزناتي" أن المواعيد الجديدة حُددت بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشيرًا لاستمرار لعب النادي المصري مبارياته على استاد السويس ولنقل المباريات الكبيرة التي كانت تُقام على ملعب برج العرب إلى استاد المكس بالإسكندرية.

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ووفق المواعيد الجديدة للمباريات، تقرر أن تُلعب مباراة الأهلي و الزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع بعد نهاية مباريات الدور الأول، وتحديدًا في الـ19 من فبراير القادم على استاد القاهرة الدولي، وتسبقها يوم 14 فبراير مباراة الأهلي أمام المصري والمؤجلة من الأسبوع السادس.

وأكد الزناتي أن مواعيد مباريات الإسماعيلي والمصري قابلة للتعديل بناءً على مواعيد مبارياتهم في البطولة العربية والتي لم تُعلن حتى الآن، وينطبق الأمر كذلك على البطولات الأفريقية وفقًا لموقف الأندية المشاركة من الاستمرار في البطولة وكذلك للمواعيد التي يحددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.