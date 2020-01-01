الاتحاد المصري يتسلم الدفعة المالية الثانية من مباراة السوبر

السوبر أقيم في الإمارات

يستعد اتحاد كرة القدم المصري لتسلم الدفعة المالية الثانية من مباراة السوبر التي جمعت مساء الخميس الماضي النادي الأهلي مع الزمالك في الإمارات.

الفريقان التقيا في مباراة انتهت بانتصار الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية وشهدت الكثير من الأحداث المؤسفة من الجماهير واللاعبين والإداريين، وقد أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري مساء أمس جملة من العقوبات بحق الناديين.

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وسيتسلم الاتحاد المصري مبلغ مليون ونصف المليون درهم إماراتي كما هو متفق عليه مع مجلس أبو ظبي الرياضي مقابل حقوق بيع تذاكر اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

وتستقبل خزينة الاتحاد كذلك مبلغ 800 ألف درهم هي مجموع جوائز المباراة، إذ حصل الزمالك المتوج باللقب على 500 ألف درهم والأهلي صاحب المركز الثاني على 300 ألف درهم.

وكان مجلس أبو طبي الرياضي قد سلم الدفعة المالية الأولى من قيمة الاتفاق المبرم مع الاتحاد المصري والبالغة مليون ونصف المليون درهم يوم 15 فبراير الماضي.