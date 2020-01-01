الجنايني يكشف موقف اتحاد الكرة من حكام قمة الأهلي والزمالك وعقوبة كهربا

عمرو الجنايني وتصريحات مهمة عن مستقبل الدوري هذا الموسم

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري استقطاب حكام أجانب لإدارة مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك في الدوري المصري والمقررة يوم 22 أغسطس الجاري.

الدوري المصري سيُستأنف يوم الخميس القادم بمباراة الزمالك مع المصري، فيما سيلعب الأهلي أمام إنبي يوم التاسع من أغسطس الجاري، وذلك بعد توقف امتد منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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الجنايني أدلى بتصريحات مهمة لبرنامج ملعب الصقر الإذاعي أكد خلالها أن مباراة القمة لن تُدار سوى بحكام أجانب تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء المصري، مضيفًا "مباراة القمة لن تُدار بحكام مصريين حتى في حال تطبيق تقنية الفيديو".

تابع "الأمر محسوم ومنتهي تمامًا، لأن قرار إدارة مباراة الأهلي والزمالك بحكام أجانب صادر عن مجلس الوزراء المصري وليس اتحاد كرة القدم".

رئيس اتحاد كرة القدم المصري تطرق في حديثه إلى المنتخب المصري، بقوله "اتفقنا مع حسام البدري وشوقي غريب على كل التفاصيل الخاصة بالمباريات الودية للمنتخبين الأول والأولمبي قبل وضع جدول الدوري المصري وإعلانه".

"لم يتم إجبار المدرب على إلغاء معسكر أكتوبر، فالأولوية دومًا للمنتخبات المصرية".

وانتقل الجنايني بالحديث عن محاولات النادي الأهلي تقليص العقوبة المفروضة على لاعبه محمود عبد المنعم كهربا على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، بقوله "مجلس اتحاد كرة القدم لم يتدخل في قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف بخصوص تلك العقوبات، ولن يتدخل أبدًا".

أضاف"القرار صدر بالفعل من اللجنتين وانتهى الأمر، صحيح أننا نمتلك سلطة إلغاء أو تقليص العقوبة لكننا لم ولن نتدخل أبدًا لأنني أرى أن هذا ليس من شأننا، هناك قضاة أصدروا القرارات وحُسم الأمر، مع كامل احترامي وتقديري للجميع".