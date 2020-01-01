كريستيانو رونالدو "وسيلة" شيكابالا للرد على إيقافه 8 مباريات

لاعب الزمالك يرد على قرار إيقافه بطريقته الخاصة

رد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك بطريقة خاصة على قرار إيقافه لـ8 مباريات الصادر مساء أمس من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ذلك على خلفية إشارته الخارجة ضد جماهير الأهلي عقب مباراة السوبر المصري.

الفريقان كانا قد التقيا يوم الخميس الماضي في الإمارات في مباراة انتهت بانتصار الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية وشهدت الكثير من الأحداث المؤسفة من الجماهير واللاعبين والإداريين، وقد أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري مساء أمس جملة من العقوبات بحق الناديين.

المزيد من الفرق

الاحتفال و"التحفيل" .. وجهان لعملة واحدة، ولكن!

وكان نصيب شيكابالا الإيقاف لـ8 مباريات، وقد أثار هذا القرار الكثير من الجدل في الشارع والإعلام الكروي المصري، إذ رآها البعض عقوبة أقل مما يستحق اللاعب ووصفها البعض الآخر بالمغلظة كون تصرف شيكا جاء رد فعل على شتائم جماهير الأهلي له خلال السنوات الماضية.

اللاعب صاحب الـ30 عامًا استخدم صورة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ودييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد للرد على تلك العقوبات، إذ كان المدرب قد أشار بنفس الإشارة احتفالًا بانتصاره على الفريق الأبيض 2-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019، ليرد عليه اللاعب البرتغالي بنفس الإشارة بعد تأهل فريقه بانتصاره إيابًا 3-0.