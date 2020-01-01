اجتماع طارئ لمجلس إدارة الأهلي للرد على عقوبات السوبر

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أعلن النادي الأهلي عن اجتماع طارئ لمجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب اليوم الأحد للرد على قرارات اتحاد كرة القدم المصري بشأن أحداث مباراة كأس السوبر المصري ضد الزمالك .

الفريقان كانا قد التقيا يوم الخميس الماضي في الإمارات في مباراة انتهت بانتصار الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية وشهدت الكثير من الأحداث المؤسفة من الجماهير واللاعبين والإداريين، وقد أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري مساء أمس جملة من العقوبات بحق الناديين.

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وكان نصيب الأهلي من تلك العقوبات إيقاف لاعبيه ياسر إبراهيم وجونيور أجايي مباراتين وإيقاف محمود كهربا حتى نهاية الموسم وفرض غرامات مالية على الثلاثة بجانب النادي نفسه.

النادي أصدر بيانًا مقتضبًا بعد تلك القرارات ظهر على موقعه الرسمي وجاء فيه "قرر محمود الخطيب رئيس النادي دعوة مجلس الإدارة لاجتماع طارئ الأحد للرد على القرارات الصادرة عن اتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة السوبر المصري وحفظ حقوق النادي ولاعبيه كاملة".