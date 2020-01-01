الخطيب في مران الأهلي استعدادًا لقمة الدوري أمام الزمالك

الرئيس يُحاول شد همم لاعبيه

استأنف النادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم السبت في ملعب مختار التتش في مقره بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الزمالك مساء الإثنين القادم في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري المصري .

وكان الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر قد منح اللاعبين أجازة من التدريبات يوم أمس الجمعة بعد عودة الفريق من أبو ظبي عقب خسارته لقب السوبر المصري أمام الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة شهدت العديد من الأحداث المؤسفة والاشتباكات بين لاعبي الفريقين.

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وحرص رئيس النادي محمود الخطيب على حضور المران والاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاقه، ذلك في إطار سعي الإدارة لدعم الفريق لتجاوز أزمة خسارة السوبر أمام الزمالك.

ويترقب النادي قرارات لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم المصري حول أحداث السوبر والعقوبات المتوقعة على عدد من لاعبي الفريقين، ويدور الحديث عن عقاب 6 لاعبين هم وليد سليمان وجونيور أجايي ومحمود كهربا من الأهلي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور وعبد الله جمعة من الزمالك.