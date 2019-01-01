جروس يسعى لضم مدافع الإسماعيلي المطلوب في الأهلي والزمالك والهلال

هل تنجح إدارة الأهلي في ضم نجم الدراويش؟

أفادت عدة تقارير صحفية أن كريستيان جروس المدير الفني للأهلي السعودي طلب من إدارة ناديه التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

ويُعاني الأهلي هذا الموسم وقد خسر أولى مبارياته مع جروس أمام الحزم بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة من الدوري السعودي، وكان النادي قد تعاقد مع المدرب السويسري ليخلف برانكو إيفانكوفيتش بعد فترة قصيرة تولى خلالها المهمة بشكل مؤقت السعودي صالح المحمدي.

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وأضافت الصحف أن المدافع المصري يُرحب بالعرض السعودي خاصة بعدما توصل لاتفاق مع الإدارة الأهلاوية حول تفاصيل عقده المالية، ويُنتظر حاليًا بدء المفاوضات بين الناديين للتوصل لاتفاق، إذ يطلب الأهلي ضم المحمدي بصيغة الإعارة لـ6 أشهر.

وجاءت تحركات إدارة الأهلي للتعاقد مع المدافع صاحب الـ23 عامًا بطلب مباشر من جروس الذي يعلم تمامًا قدرات اللاعب بعدما تابعه خلال تواجده في الدوري المصري الموسم الماضي حين كان مديرًا فنيًا للزمالك.

يُذكر أن المحمدي ارتبط بالعديد من الأندية خلال سوق الانتقالات الصيفي، وقد حاولت أندية الأهلي والزمالك والهلال السعودي الحصول على خدماته لكن إدارة الإسماعيلي رفضت كل العروض، ومازالت الأندية الثلاثة تسعى لضم اللاعب وقد تُكرر محاولاتها في يناير أو الصيف القادم.