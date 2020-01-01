أحمد فتحي: علاقتنا بلاعبي الزمالك محترمة وأتمنى ألا يكون هناك خروج عن النص

لاعب الأهلي يؤكد أن حالة من القلق والثقة مسيطرة عليه قبل لقاء الزمالك

يرى أحمد فتحي؛ ظهير أيمن الأهلي المصري، أن مواجهة الزمالك دائمًا ما تكون صعبة عن أي خصم آخر، متمنيًا خروج القمة بالشكل الذي يليق بالفريقين.

كأس السوبر المصري من المقرر أن يجمع المارد الأحمر بغريمه التقليدي الزمالك، وتقام في 20 من الشهر الجاري على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وقال فتحي، خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية" الإماراتية: "مواجهات السوبر كلها صعبة، خاصةً أنها أمام الزمالك، فحصد أي بطولة يكون صعب، لذلك علينا أن نحترم كل الخصوم، وتحديدًا الزمالك مواجهته أصعب من أي خصم آخر".

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وأضاف: "واجهنا الزمالك في بداية الموسم بالسوبر وفزنا عليه، حاليًا الأبيض أصبح جيدًا حاليًا، نتمنى أن نكون في كامل تركيزنا ونقدم كل ما في وسعنا حتى نحقق الفوز".

ظهير المارد الأحمر تابع: "لست قلقًا من لقاء الزمالك، لكن أي بطولة نخوضها بمزيج من القلق والثقة في الفوز والتحفز، وفي الأخير هذه كرة قدم، وارد الفوز أو الخسارة، الأهم أن تخرج المباراة بصورة جيدة وأن ننتصر".

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وبسؤاله عن حدوث بعض الأمور في القمة التي تخرج اللاعبين عن تركيزهم، علق: "أي لاعب ينزل الملعب، عليه التركيز في المباراة فقط، ولا علاقة له بالأجواء سواء جمهور أو ضغط، بالإضافة إلى أن العلاقة بيننا كلاعبين جيدة والجميع يلتقي بالمنتخب، هناك احترام متبادل لا يشوبه أي شيء، فهذه كرة قدم".

عن إقامة المباراة بالإمارات: "أحب اللعب هنا، الأجواء تكون هادئة ولا يوجد أي شيء ينقل لك التوتر، وكل الخدمات تقدم بشكل محترم، أتمنى أن تكون المباراة كذلك تليق بمصر والأهلي والزمالك والجمهورين، وألا يوجد تعصب أو خروج عن النص".

واختتم: "الجمهور شيء أساسي في أي مباراة، لا بد تواجدها دائمًا، الكرة بدون جمهور لا طعم لها، وأنا أحب اللعب بجمهور، يكون هناك روح ودوافع أكثر، أتمنى أن يكونوا خلفنا دائمًا ونحن سنقدم كل ما في وسعنا لحصد اللقب".

يذكر أن هذا العام هو الرابع الذي تستضيف به دولة الإمارات السوبر المصري، إذ استضافته من قبل أعوام 2015 و2016 و2017.

وتوج المارد الأحمر بطلًا للسوبر مرتين على أرض الإمارات، مقابل مرة وحيدة للفارس الأبيض بعام 2016.

أما النسخة الماضية والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية ففاز بالكأس الشياطين الحمر بعدما أسقطوا الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.