صحيفة | سوبر الأهلي والزمالك في الإمارات خلال فبراير القادم

الصحيفة تتحدث عن اتفاقية وقعت بالفعل

أفادت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن مجلس أبو ظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية وقعا اتفاقية لإقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في أبو ظبي خلال فبراير القادم.

الأهلي سيخوض اللقاء بصفته بطل الدوري المصري فيما سيلعبه الزمالك بعد فوزه ببطولة كأس مصر خلال الموسم الماضي متفوقًا في المباراة النهائية على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

5 أسباب تجعل من 2019 أحد أسوأ أعوام الكرة الإماراتية

وسبق أن استضافت الإمارات مباراة السوبر المصري 3 مرات كان الأهلي طرفًا بها جميعًا، فيما أقيم لقاء الموسم الماضي في ملعب برج العرب بالإسكندرية وفاز به الفريق الأحمر على الزمالك 3-2.

المباراة الأولى في الإمارات أقيمت عام 2015 واستضافها ملعب هزاع بن زايد في العين وانتهت بفوز الأهلي على الزمالك 3-2.

المباراة الثانية أقيمت على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي عام 2016 ونجح الزمالك في الفوز بها بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

المباراة الثالثة والأخيرة وكانت عام 2017 شهدت عودة اللقاء ليُلعب على استاد هزاع بن زايد في العين ونجح خلالها الأهلي في الفوز على المصري بهدف دون رد أحرزه المغربي وليد أزارو.