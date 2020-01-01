الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع موليكا وغيره من الأجانب

أمير توفيق يتحدث عن الأمر المثار في الإعلام

كشف أمير توفيق مسؤول التعاقدات في النادي الأهلي عن حقيقة المفاوضات مع جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي أو غيره من اللاعبين الأجانب لدعم صفوف الفريق الموسم القادم.

النادي المصري أبرم بالفعل أولى صفقاته استعدادًا للموسم الجديد بضم طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب الذي وقع عقدًا يمتد لـ5 سنوات مقابل 20-25 مليون جنيه مصري تقريبًا.

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النادي ارتبط بعدد من اللاعبين الأجانب على رأسهم موليكا وجاستون سيرينو نجم صن داونز، لكن أمير توفيق نفى ذلك الأمر تمامًا.

إذ نشر الموقع الرسمي للأهلي على لسانه "الأهلي لا يتفاوض مع أي لاعب حاليًا من خارج مصر، سواء كان عربيًا أو أفريقيًا. كافة الأسماء المتداولة في الإعلام بهذا الخصوص لم تدخل حسابات الجهاز الفني الفنية".

أضاف "المدير الفني رينيه فايلر طلب التعاقد مع طاهر محمد طاهر وقد حدث بالفعل، وقد نضم لاعبًا آخر من داخل مصر. المدرب لم يطلب أي لاعب أجنبي بل حدد طلباته الحالية في لاعبين فقط أحدهما لاعب المقاولون العرب، وبهذا كل ما تردد بشأن المفاوضات مع لاعبين أفارقة عارٍ تمامًا عن الصحة".