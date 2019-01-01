الأهلي يُفسر غياب أحمد الشيخ عن مران الأمس

الأهلي متواجد في الإمارات وقد غاب أحمد الشيخ عن مران الأمر، والنادي يُوضح أسباب غيابه

أوضع الموقع الرسمي للنادي الأهلي سبب غياب أحمد الشيخ عن مران الفريق يوم أمس في الإمارات.

وكان الفريق الأحمر قد وصل الإمارات عصر أمس الخميس لإقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع استعدادًا لاستئناف الدوري المصري وانطلاق دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا نهاية نوفمبر الجاري.

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وخاض الفريق مرانه الأول بالإمارات مساء أمس على ملعب شباب أهلي دبي في منطقة العوير واستمر قرابة 60 دقيقة، وقد غاب عنه أحمد الشيخ.

وأوضح الأهلي أن سبب غياب الشيخ يعود لمعاناته من حالة إجهاد عام حالت دون تواجده في المران، وقد خاض تدريبات تأهيلية في صالة الألعاب الرياضية بالفندق الذي يُقيم به الفريق.

من جانب آخر، خاض الثنائي كريم نيدفد ومحمود متولي تدريبات في الصالة الرياضية ضمن برنامجهما التأهيلي الخاص، وقد قرر الجهاز الطبي الدفع بمدافع الإسماعيلي السابق في جزء من المران الجماعي خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدًا لمشاركته بشكل كامل في المرحلة القادمة.