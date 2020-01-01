الأهلي يستعيد ديانج بعد تعافيه من فيروس كورونا

الأهلي تُوج بالثلاثية والأخبار السعيدة مازالت تأتي

أعلن النادي الأهلي تعافي نجم وسطه أليو ديانج من الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، إذ جاءت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها مؤخرًا سلبية.

بطل الدوري المصري كان قد خسر ديانج في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك والذي حسمه لصالحه بهدفين مقابل هدف، وكذلك في نصف نهائي ونهائي كأس مصر أمام الاتحاد وطلائع الجيش على الترتيب.

العملاق الأحمر تُوج بالثلاثية عقب فوزه بالكأس مساء أمس متفوقًا بركلات الجزاء الترجيحية على الجيش، وقد حصل اللاعبون على راحة لمدة 48 ساعة بقرار من المدرب بيتسو موسيماني.

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الموقع الرسمي للأهلي أوضح أن ديانج سينضم للتدريبات الجماعية فور استئنافها يوم الثلاثاء القادم استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري ومباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي.