رمضان صبحي يُبرئ الجهاز الطبي للأهلي من إصابته وتأخر عودته

نجم الأهلي يكشف كواليس إصابته

برأ رمضان صبحي نجم النادي الأهلي الجهاز الطبي للفريق الأول برئاسة خالد محمود من المسؤولية حول إصابته أو تأخر عودته للعب.

الجناح المصري المعار للفريق الأحمر من هدرسفيلد تاون الإنجليزي كان قد عاد للتدريبات الجماعية لفريقه مؤخرًا بعد تعافيه من إصابة التمزق العضلي التي تعرض لها خلال تدريبات الأهلي استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري خلال ديسمبر الماضي.

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وقد كان من المتوقع في البداية أن يلحق رمضان بمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكنه غاب عنها ولم يلعب أي لقاء مع الفريق حتى الآن، إذ توقف النشاط الكروي في مصر بسبب فيروس كورونا مع عودته للتدريبات الجماعية.

اللاعب الشاب حل ضيفًا على برنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية أون تايم سبورت المصرية وأوضح خلال حديثه أن إصابته كانت قوية وصعبة وقد استغرقت الوقت المناسب لشفائها.

مضيفًا "تعلمت من إصابتي أن أسلوب حياتي مؤثر كثيرًا في حالتي الصحية، أعتقد أنني لم أنم جيدًا خلال الأيام القليلة التي سبقت الإصابة".

"الجهاز الطبي في الأهلي ليس مسؤولًا عن الإصابة أو تأخري في العودة، لقد شخصوا الإصابة بشكل صحيح ولكني كنت أشعر بالألم كلما نويت العودة للتدريبات، وذلك لأن الإصابة كانت شديدة".

"الإصابة كانت تمزق شديد بدرجة القطع في العضلة الخلفية من جانب الوتر، والإصابة لم تتجدد أبدًا لكني تعرضت لالتهاب في العظام والأوتار بعدما تعافيت من التمزق، وهو ما أدى لابتعادي لأيام إضافية".

جدير بالذكر أن الكثير من الاتهامات طالت الجهاز الطبي للفريق الأحمر ومسؤوليته عن إصابات اللاعبين وتأخر عودتهم وتجدد إصاباتهم، خاصة رمضان صبحي ووليد كريم نيدفيد وحمدي فتحي.