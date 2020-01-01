نسر ولون رمادي .. الأهلي يكشف عن قمصانه الثلاثة لموسم 2020-2021

الأهلي تُوج بالثلاثية ويستعد للدفاع عن ألقابه الثلاثة

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الجمعة عن قمصانه الثلاثة لموسم 2020-2021، وقد حمل التصميم الجديد من شركة أمبرو الإنجليزية بعض المفاجآت.

بطل الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي يستعد للدفاع عن لقبه الأول بمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد القادم، ومن المقرر أن يلعب بقميصه الجديد الذي جاء كالمعتاد باللون الأحمر.

وتواجد النسر في تصميم قميص الأهلي لأول مرة، فيما دخل اللون الذهبي كذلك على تصميم القميص الأساسي.

وجاء القميص البديل باللون الرمادي والأسود، فيما غلب اللون الأزرق على القميص الثالث مع تداخل اللون الأحمر معه.