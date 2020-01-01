الأهلي يفسخ عقد صالح جمعة بالتراضي

انتهت رحلة اللاعب مع الفريق الأحمر

أكد عبد الرحمن مجدي فسخ عقده موكله "صالح جمعة" مع النادي الأهلي بالتراضي اليوم الإثنين، مشيرًا إلى وجود عدة عروض محلية وخارجية للاعب.

صاحب الـ26 عامًا انضم للأهلي قادمًا من إنبي عام 2015 في صفقة كبرى لكنه خيب الآمال بالكثير من المشاكل حول سلوكياته والتزامه خارج الملعب، ولم يلعب مع الفريق سوى 72 مباراة سجل خلالهم 12 هدفًا وصنع 13.

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المدرب السابق للأهلي رينيه فايلر كان قد استبعد جمعة من حساباته والتدريبات الجماعية جل فترات الموسم الماضي، قبل أن يُعيده للتدريبات في أسابيعه الأخيرة قبل رحيله.

وقد مُنح اللاعب عددًا قليلًا من فرص اللعب مع المدرب الجديد بيتسو موسيماني لكنه لم يُظهر خلالها الأداء المطلوب.

مجدي أكد في تصريحات لموقع في الجول المصري أنه تم الاتفاق خلال جلسة عُقدت بينه وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي في وجود صالح جمعة على فسخ العقد بالتراضي، موضحًا أنه يجري حاليًا التفاهم حول كيفية إجراء ذلك من الجانب المالي.

وأضاف مجدي "صالح جمعة توصل لاتفاق مع الأهلي لفسخ عقده بالتراضي وسيحصل على الاستغناء النهائي، أمامه عدة عروض كبيرة محليًا وخارجيًا وأبرزها من البرتغال، غلق باب القيد في أوروبا حاليًا يجعل الحل الأقرب انتقاله لنادٍ محلي".