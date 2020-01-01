الأهلي يفقد مدافعه أمام ضمك، وتحذير قوي من ميلويفيتش للاعبيه

الأهلي سيُواجه ضمك في الجولة القادمة من الدوري السعودي

يُواصل النادي الأهلي السعودي استعداداته لمواجهة ضمك مساء غدٍ الثلاثاء ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

الأهلي يُعاني مؤخرًا من غياب العديد من لاعبيه لأسباب مختلفة، أبرزهم الثنائي دجانيني تافاريس ويوسف بلايلي لعدم عودتهما إلى السعودية بعد، والبرازيلي جوزيف دي سوزا لخضوعه لجراحة الزائدة الدودية مؤخرًا، وكذلك زميله حسين المقهوي لإصابته بتمزق في أربطة الركبة أنهى موسمه مع الفريق.

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وقد غاب عن الفريق خلال المباراة الأخيرة أمام الهلال مدافعه عبد الباسط الهندي للإصابة، وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن التشخيص النهائي لإصابة اللاعب التي تعرض لها خلال استعدادات فريقه للمباراة السابقة هو تمزق في عضلة الفخذ.

وأوضحت الصحيفة أن الهندي يخضع حاليًا لجلسات علاجية في عيادة النادي، ومن المتوقع عودته للتدريبات الجماعية بعد أسبوع مما يعني تأكد غيابه عن لقاء الغد وربما مباراة الشباب في 30 أغسطس الجاري.

من جانب آخر، استقر المدرب فلادان ميلويفيتش على طريقة اللعب التي سيُواجه بها ضمك مساء الغد، وقد أجرى المدرب مناورة فنية على كامل الملعب خلال مران الأمس اطمأن خلالها على فهم اللاعبين للنهج التكتيكي الذي ينوي تطبيقه خلال اللقاء.

وبدأ مران الأمس بمراجعة لبعض الأخطاء التي وقع بها اللاعبون أمام الهلال لضمان عدم تكرارها، وقد أفادت الرياضية أن ميلويفيتش حذر لاعبيه بقوة من التراخي أمام ضمك مشددًا على أهمية عدم التفريط بأي نقطة من النقاط المتبقية في الدوري السعودي لضمان حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا 2021.