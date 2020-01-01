تطور ملفت في مستقبل عبد الفني والمؤشر والمسيليم مع الأهلي

الثلاثي لديهم عروض أخرى

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن إدارة النادي الأهلي نجحت في قطع شوطًا مهمًا في مفاوضات تجديد عقود الثلاثي ياسر المسيليم وحسين عبد الغني وسلمان المؤشر، والتي ستنتهي بنهاية الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

حارس المرمى والظهير الأيسر ولاعب الوسط ارتبطوا بالرحيل لعدد من الأندية خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، خاصة مع حالة عدم الاستقرار الإداري التي عانى منها الأهلي هذا الموسم، لكن يبدو أن تولي عبد الإله مؤمنة رئاسة النادي أعاد الأمور إلى نصابها السليم.

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الصحيفة أوضحت نقلًا عن مصادر لها أن إدارة الأهلي حريصة على بقاء جميع اللاعبين وكذلك على إبعادهم عن المؤثرات الخارجية حتى اكتمال الموسم، ولذا قامت بالتواصل معهم خاصة التي تنتهي عقودهم.

وأضاف المصدر للصحيفة " خلال الأيام الماضية تم التواصل مع الثلاثي عبدالغني والمسيليم والمؤشر، وتأكدت تمامًا بعدم وجود أي مفاوضات من أندية أخرى معهم، بل أمنت بقاءهم بعد أن اتفقت معهم على بعض التفاصيل فيما يتعلق بمواصلة مشوارهم مع الفريق، في ظل رغبتهم أيضًا في الاستمرار".

وتابع "تمديد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم جعل الإدارة تمنح الصربي فلادان ميلويفيتش كامل المسؤولية عن عملية الإحلال والتبديل المنوي القيام بها في الفريق استعدادًا للموسم القادم".

من جانب آخر، كشفت المصادر عن موافقة جميع اللاعبين السعوديين على تخفيض رواتبهم في ظل توقف النشاط الكروي بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، فيما أبدى عمر السومة موافقته وهو الوحيد من الأجانب الذي قام بتلك الخطوة، لكن الإدارة الأهلاوية واثقة في الوصول لصيغة مناسبة مع الجميع.