انفراجة في مفاوضات الأهلي لتجديد عقد سلمان المؤشر

الأهلي خسر عبد الفتاح عسيري ولا يريد أن يخسر لاعبًا آخر

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تدخل عضو شرف أهلاوي بارز في مفاوضات تجديد عقد نجم الفريق "سلمان المؤشر"، والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

لاعب الوسط السعودي ومعه الثنائي ياسر المسيليم وحسين عبد الغني لم يُجددوا عقودهم حتى الآن مع الأهلي، وقد ارتبطوا بالرحيل لعدد من الأندية خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، خاصة مع حالة عدم الاستقرار الإداري والمالي التي عانى منها النادي هذا الموسم.

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الرياضية أوضحت أن صاحب الـ31 عامًا يُفضل البقاء مع الأهلي وتجديد عقده لكنه يشترط الحصول على مستحقاته المتأخرة قبل بدء المفاوضات حول ذلك، مشيرة لتلقيه عددًا من العروض للتعاقده معه أبرزها من الشباب.

وأضافت أن المؤشر لن يتحدث في العروض المقدمة له سوى في حال لم يتوصل لاتفاق مع الإدارة الأهلاوية حول بنود العقد الجديد، موضحة أن الطرفين اتفقا سابقًا على تجديد العقد لكن شفهيًا ودون الوصول لمرحلة توقيع العقود.

الدخول إلى مرحلة المفاوضات الجدية والنهائية لتجديد عقد المؤشر لن يحدث سوى بعد حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة من عقده الساري حاليًا، والمقدرة بستة ملايين ريال سعودي، وقد تدخل عضو شرف أهلاوي ووعده بتوفيرها مما قد يُزيل العقبة الأهم في طريق الوصول للنهاية السعيدة.

يُشار إلى أن مصادر خاصة لجول النسخة العربية أكدت أن أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد السعودي تواصل مع المؤشر وقدم له عرضًا للانضمام لفريقه بدءًا من الموسم القادم يتضمن حصوله على 5.5 مليون ريال سعودي سنويًا.