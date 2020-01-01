سلمان المؤشر يصعب من مهمة الأهلي تجديد عقده

الأهلي خسر عبد الفتاح عسيري ولا يريد أن يخسر لاعبًا آخر

يُسابق مسؤولو الأهلي السعودي الزمن لتجديد عقد نجم الوسط سلمان المؤشر قبل غلق نظام الـTMS الخاص بتسجيل اللاعبين بعد غدٍ الإثنين، خاصة أن عقده انتهى يوم أمس الجمعة.

لاعب الوسط السعودي لم يُجدد عقده حتى الآن مع الأهلي، وقد ارتبط بالرحيل لعدد من الأندية خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، خاصة مع حالة عدم الاستقرار الإداري والمالي التي عانى منها النادي هذا الموسم.

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المصادر الصحفية كانت قد أكدت أن صاحب الـ31 عامًا يُفضل البقاء مع الأهلي وتجديد عقده لكنه يشترط الحصول على مستحقاته المتأخرة قبل بدء المفاوضات حول ذلك، مشيرة لتلقيه عددًا من العروض للتعاقده معه أبرزها من الشباب.

صحيفة الاقتصادية السعودية أكدت أن الإدارة الأهلاوية برئاسة عبد الإله مؤمنة استطاعت توفير نصف المستحقات المالية المتأخرة للاعب والمقدرة بستة ملايين ريال سعودي، مع وعده بجدولة الملايين الثلاثة المتبقية، لكنه رفض تمامًا الحديث عن تجديد العقد إلا بعد استلام كافة أمواله المتأخرة.

الأهلي يُحاول إقناع اللاعب بقبول الـ3 ملايين والتوقيع على عقد جديد يمتد لثلاث سنوات خلال الساعات القليلة القادمة، وإلا لن يلعب معهم المباريات المتبقية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم.