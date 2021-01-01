الأهلي يُعلن إصابة نجم وسطه بفيروس كورونا وتعذر عودته إلى السعودية

الإصابة أعاقت عودة اللاعب إلى السعودية

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميًا إصابة لاعب وسطه ليوبومير فيسا بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، مما أعاق دخوله إلى السعودية اليوم الجمعة كما كان محددًا سابقًا.

اللاعب الصربي كان قد غادر إلى بلاده بإذن خاص من الجهاز الفني والإداري للأهلي ليُتم علاجه هناك من الإصابة في العضلة الخلفية التي أبعدته عن الفريق مؤخرًا.

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وفيما زعمت بعض المصادر أن سفره ما هو إلا تعبيرًا عن غضبه ورغبته في فسخ عقده والرحيل بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية ورواتبه الشهرية، أكد المسؤولون في الأهلي عدم صحة ذلك وأشاروا إلى أنه وقع على تعهد بالعودة قبل الـ25 من مارس الجاري.

الأهلي أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر أن اللاعب لم يستطع الوصول إلى جدة اليوم بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها قبل السفر إيجابية، مما يعني إصابته بفيروس كورونا.

تعذر وصول محترف الفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي الصربي ليوبومير فيجسا، إلى جدة اليوم الجمعة، وذلك بعد ثبوت إيجابية المسحة الطبية التي أجراها، متمنين له الشفاء العاجل بإذن الله تعالى. pic.twitter.com/T0OJMEUDXq — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 26, 2021

وقد جاء في التغريدة "تعذر وصول محترف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الصربي ليوبومير فيجسا (فيسا)، إلى جدة اليوم الجمعة، وذلك بعد ثبوت إيجابية المسحة الطبية التي أجراها، متمنين له الشفاء العاجل بإذن الله تعالى".

يُشار إلى أن الأهلي يعيش حالة من الفوضى الإدارية والفنية بعد إقالة مدربه فلادان ميلويفيتش وفشل مساعيه في التعاقد مع السعودي يوسف عنبر، وتعيش جماهيره كذلك حالة ترقب لما ستُسفر عنه الجمعية العمومية غير العادية التي ستُعقد يوم الرابع من أبريل القادم لمناقشة أوضاع النادي وأزماته المالية والأهم مستقبل مجلس إدارته ورئيسه عبد الإله مؤمنة.