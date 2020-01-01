نوح الموسى يبدأ برنامجه التأهيلي بعد نجاح عمليته الجراحية

الأهلي استفاد جيدًا من توقف الدوري السعودي

يبدأ نوح الموسى لاعب وسط الأهلي خلال الأيام القليلة القادمة برنامجه التأهيلي عقب نجاح عمليته الجراحية التي أجراها في دبي مطلع الشهر الجاري.

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الموسى كان قد غاب عن المباريات الأخيرة للأهلي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، وقد أجرى في الإمارات بداية مارس الجاري عملية الفتاق الرياضي والالتهاب المزمن في مفصل المثانة وأوتار العضلات الضامة على يد الجراح الفرنسي جيل ريبول.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن اللاعب السعودي سيحتاج 8 أسابيع لإنهاء برنامجه التأهيلي والبدني ويعود للتدريبات الجماعية ومن ثم المباريات.

الأهلي كان قد أعلن الأسبوع الماضي الثلاثي محمد خبراني ويوسف الحربي وعبد الفتاح العسيري، إذ تعافى الثلاثي من إصاباتهم المختلفة وأصبحوا جاهزين للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات مع استئناف الدوري السعودي.

وكان الفريق قد عانى من أزمة إصابات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة من الدوري السعودي قبل توقفه، إذ غاب عنه عدد من النجوم أبرزهم عمر السومة وجوزيف دي سوزا ونوح الموسى ويوسف بلايلي وسعيد المولد بجانب الثلاثي عسيري والحربي وخبراني.

يُذكر أن الدوري السعودي متوقف حاليًا ضمن إجراءات السعودية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).