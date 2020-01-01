ميلويفيتش يُعلق على غياب أجانب الأهلي ورحيل عمر السومة

المدرب تحدث كذلك عن تعادل الأهلي مع الشباب في الدوري السعودي مساء أمس

أبدى فلادان ميلويفيتش المدير الفني للنادي الأهلي السعودي رضاه عن أداء لاعبيه خلال مباراة التعادل مع الشباب يوم أمس في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

الأهلي فرط في فرصة حسم المركز الثالث لصالحه بتعادله مع الفريق العاصمي 1-1 قبل جولتين من نهاية الدوري السعودي، وسيتعين عليه مواصلة القتال لحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا 2021 حتى النهاية.

ويخوض الفريق مبارياته منذ استئناف الدوري السعودي منقوصًا من لاعبيه دجانيني تافاريس ويوسف بلايلي لرفضهما العودة من بلادهما إلى السعودية، وقد تحرك النادي قانونيًا ضدهما.

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ميلويفيتش أكد عدم اهتمامه باللاعبين وغيابهما عن الفريق، مضيفًا عقب اللقاء أمس "أبارك للاعبين لأنهم قدموا أقصى ما لديهم في الملعب، أنا راضٍ تمامًا عن أدائهم. لم نسيطر على المباراة في البداية لكننا نجحنا بعد مرور 15 دقيقة من فرض أسلوبنا على المنافس وتحكمنا في اللقاء رغم إشراكنا لمجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب".

أضاف حول غياب الأجانب "لست مهتمًا باللاعبين الذين رفضوا العودة للنادي، تلك ليست مشكلتي ولست مهتمًا بعودتهم، الفريق ينقصه العديد من الأجانب لكن اللاعبين الذين خاضوا اللقاء قدموًا أداءً مميزًا، وأنا أحب العمل مع المجموعة الحالية".

وأخيرًا قال عن إعلان عمر السومة رغبته الرحيل عن الأهلي "لا مجال للحديث عن هذا الأمر الآن، أمامنا مباراتين مهمتين وبعدها سيكون لدينا متسعًا من الوقت للحديث عن ذلك".