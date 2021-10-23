الأهلي ضد الحرس الوطني: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة الأهلي ضد الحرس الوطني، في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021/2022

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الأهلي 6 × 1 الحرس الوطني

مباشر، لحظة بلحظة



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نهاية المباراة بفوز كبير للأهلي على الحرس الوطني بطل النيجر في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، بسداسية مقابل هدف، ليتأهل حامل اللقب إلى دور المجموعات من البطولة

90' عررررضية خطيرررة من طاهر ولكن دفاع الحرس الوطني يشتت الكرة لضربة ركنية، قبل أن تصل إلى كهربا

88' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول حمدي فتحي يحرز الهدف السادس للأهلي بتسديدة رائعة على يسار الحارس

82' الأهلي يبحث عن الهدف السادس

68' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول كهربا يتوج مجهوده في المباراة بهدف مستحق1 ويحرز الهدف الخامس للأهلي بتسديدة ارضية رائعة على يمين الحارس

64' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الشحات يحرز الهدف الرابع للأهلي، تمريرة طولية رائعة لكهربا الذي كسر مصيدة التسلل، من ثم يمرر كرة عرررضية للشحات الذي يراوغ الحارس قبل أن يسددها في الشباك الخالية

62' تبديل اول للأهلي بخروج المُصاب وليد سليمان ودخول حسين الشحات

59' تعطل اللعب لتعرض وليد سليمان لإصابة قوية بعد التحامه مع حارس فريق الحرس الوطني

57' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول قفشة يحرز الهدف الثالث للأهلي بطريقة رائعة، تمريرة ممتازة من السولية لقفشة الذي راوغ المدافع قبل أن يسدد الكرة بكل هدوء على يسار الحارس

54' ضربة حرة غير مباشرة للأهلي من خارج منطقة الجزاء، كهربا يلمس الكرة ومعلول يسددها ولكنها تمر بجوار القائم

45' أوووووووووه خطيرة للأهلي! وليد سليمان كانت لديه فرصة لتسجيل الهدف الثالث، حاول اللحاق بالكرة ولعبها ساقطة من فوق الحارس ولكنها تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي على الحرس الوطني بهدفين لهدف

45' ضربة ركنية للحرس الوطني، عرررضية تصل للاعب الفريق على حدود منطقة الجزاء والذي يسددها من لمسة واحدة ولكن الكرة عالية

40' أووووووووووه الحظ يعاند الأهلي لتسجيل الهدف الثالث، حارس فريق الحرس الوطني تصدى لرأسية خطيرة على مرتينن قبل أن يتابع كهربا الكرة ويسددها بقوة في العارضة

34' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الحرس الوطني يقلص الفارق بهدف رائع! عرضية من الجهة اليمنى تصل إلى إيسوفو الذي ينهي الكرة بشكل رائع في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى الأهلي

32' أووووووووه عرررضية خطيرة من الجهة اليمنى لفريق الحرس الوطني، بدر بانون يحاول السيطرة على الكرة، يلمسها بقدمه وكادت أن تغالط علي لطفي ولكنه يمسك بها

28' أوووووووووه تمريرة رائعة من دفاع الأهلي تضع شريف أمام المرمى ولكن مهاجم الأهلي يضيع فرصة تسجيل الهدف الثالث! بعد تألق من حارس مرمى فريق الحرس الوطني

21' نسديدة خطيررررررررة من لاعب الحرس الوطني من على حدود منطقة الجزاء، ولكن علي لطفي يتألق ويُخرج الكرة لضربة ركنية

16' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الأهلي يحرز الهدف الثاني عن طريق قفشة، عرضية رائعة من كهربا إلى قفشة الذي استغل خروج الحارس عن مرماه ليلعبها في الشِباك برأسه بكل سهولة

15' الأهلي يبحث عن إضافة الهدف الثاني

8' جوووووووووووووووووووووووووووووول شريف يحرز الهدف الأول للأهلي، أكرم توفيق يقاتل على الكرة، يمرر لشريف الذي يحاول المرور ويستغل التشتيت الخاطئ للكرة من الدفاع ويسددها من لمسة واحدة في الشِباك

1' أوووووووووه شريف يهدر التقدم للاهلي، تمريرة رائعة من السولية لوليد سليمان الذي يمرر الكرة بالعرض لشريف ولكنه بالكاد يلحق بالكرة، يلمسها بقدمه اليسرى وتخرج إلى ضربة مرمى

انطلاق المباراة

تشكيل الأهلي:

قرر المدرب بيتسو موسيماني إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-2-3-1

علي لطفي



معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق



السولية، ديانج، حمدي فتحي



كهربا، قفشة، وليد

شريف

📋اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا 🦅🔝💪 #أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/WNlmEZ3KOF — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 23, 2021

يسعى الأهلي لاستغلال عامل الأرض من أجل تحقيق الانتصار والتأهل إلى دور المجموعات وتجنب المفاجأت، خاصًة وأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة الأهلي والحرس الوطني في إطار إياب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021/2022، على ملعب الأهلي والسلام.