عودة مصابين .. أخبار إيجابية في مران الأهلي استعدادًا لطلائع الجيش

الأهلي سيواجه الجيش مساء الأحد القادم

واصل النادي الأهلي استعداداته لمواجهة طلائع الجيش في الأسبوع الـ14 من الدوري المصري، وقد شهد مران الفريق أخبارًا إيجابية خاصة باثنين من مصابيه.

الأهلي لم يلعب في الدوري منذ تعادله سلبيًا مع بيراميدز في 26 يناير الماضي بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية وخوضه مباراتين في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني.

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ويتواجد الفريق رابعًا في جدول الترتيب حاليًا برصيد 21 نقطة جمعها من 9 مباريات وبفارق 8 نقاط عن الزمالك في الصدارة، والذي خاض 12 مباراة.

وأوضح الموقع الرسمي للأحمر أن نجم الهجوم طاهر محمد طاهر شارك في المران الجماعي مساء اليوم الجمعة بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به خلال مونديال الأندية الذي أقيم في قطر وأنهاه الأهلي في المركز الثالث.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي كذلك إلى انخراط ناصر ماهر في المران بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاقه بواسطة الطبيب أحمد أبو عبلة أكد تعافيه تمامًا وجاهزيته للعب.

صانع الألعاب العائد من سموحة بداية الموسم الجاري كان قد تعرض لإصابة في الكتف بداية الموسم أجبرته على الخضوع لعملية جراحية، لكنه تعافى وأنهى برنامجه التأهيلي بنجاح.

الأهلي سيُواجه الجيش في استاد الأهلي وي السلام عند السابعة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء بعد غدٍ الأحد.