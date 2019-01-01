الأهلي والترجي ينافسان الرجاء لضم سند الورفلي

هل يظفر الأهلي أو الترجي بخدمات المدافع الليبي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تتابع العديد من الأندية العربية الإفريقية، المدافع الليبي سند الورفلي، لاعب فريق الرجاء البيضاوي المغربي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب سند الورفلي في صفوف الرجاء، معارًا من صفوف أهلي طرابلس الليبي، حيث تنتهي إعارته بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن كلًا من الأهلي المصري والترجي التونسي، يبحثان عن دعم الدفاع، بعد معانتهما على المستوى الدفاعي.

٣ فراعنة في نهائيات قارية مع أنديتهم.🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/CmaFSbPoS2 — جول مصر (@goaleg) May 10, 2019

سند الوفلي يعد لاعبًا مناسبًا بالنسبة للأهلي والترجي، لأنه يمتلك إمكانيات بدنية وفنية رائعة، وأيضًا لاعبًا من شمال إفريقيا.

ويتعامل الاتحاد التونسي لكرة القدم، مع لاعبي شمال إفريقيا، كلاعبين محليين، وهو الأمر الذي يدرسه الاتحاد المصري بداية من الموسم المقبل.

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ويسعى الرجاء لإنهاء كافة الأمور مع أهلي طرابلس، بضم سند الورفلي بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات المقبلة.