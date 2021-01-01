مبلغ كبير .. الكشف عن التفاصيل المالية لاتفاق الأهلي مع بلعمري

المدافع الجزائري سيعود للدوري السعودي

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن التفاصيل المالية لاتفاق النادي الأهلي السعودي مع جمال بلعمري مدافع ليون الفرنسي، حيث من المتوقع أن يصل إلى جدة خلال الأيام القليلة القادمة وقبل غلق فترة الانتقالات الشتوية.

المدافع الجزائري كان أحد أفضل المدافعين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي خلال تواجده مع الشباب، لكنه فسخ عقده مع النادي بالتراضي وانضم إلى ليون مطلع الموسم الجاري رغم ارتباطه بعدد من الأندية السعودية على رأسها النصر.

الأهلي الباحث عن قلب دفاع يدعم به صفوفه خلال الانتقالات الشتوية دخل في مفاوضات مع بلعمري، وقد قيل أن عقبة واحدة تُعيق التوقيع رسميًا على العقود وهي وجود عقد بين المدافع والشباب يُلزمه بدفع مبلغ مالي كبير حال عاد للعب في السعودية، وفيما أكد رئيس الليوث "خالد البلطان" ذلك الأمر شدد أكثر من مختص باللوائح على عدم صحته.

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الاقتصادية أوضحت أن بلعمري وافق على توقيع عقد مع الأهلي يمتد لموسم ونصف مقابل مليوني يورو تقريبًا، ومن المتوقع الإعلان رسميًا عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

يُشار إلى أن صاحب الـ31 عامًا المتوج مع منتخب الجزائر بكأس أمم أفريقيا 2019 لم يلعب هذا الموسم في الدوري الفرنسي مع ليون سوى 3 مباريات بواقع 49 دقيقة.