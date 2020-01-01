الأهلي يضع شرطًا لتمديد إعارة أزارو، واللاعب ينقطع عن التدريبات

أزارو لايزال متغيبًا عن تدريبات الاتفاق

أبدى مسؤولو النادي الأهلي المصري ترحيبهم بتمديد إعارة مهاجم الفريق، المغربي وليد أزارو، للاتفاق السعودي، لكنهم وضعوا شرطًا قبل الإقدام على تلك الخطوة.

وكان الأهلي قد أعار أزارو إلى الاتفاق في الميركاتو الشتوي حتى نهاية الموسم الذي كان مُقررًا اختتامه في 30 من شهر يونيو الماضي، وذلك قبل توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو ما ترتب عليه تأخر موعد انتهاء المنافسات المحلية بالسعودية.

ووفقاً لما أكده أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالنادي القاهري، فإن إدارة الأحمر تلقت خطابًا من نظيرتها في النادي السعودي، من أجل تجديد إعارة اللاعب، وهو ما رحبت به لكنها اشترطت الحصول على مبلغ قدره 100 ألف دولار، تمثل قيمة المُتبقي من صفقة الإعارة.

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وأوضح توفيق أن المبلغ المذكور كان يُفترض أن يحصل عليه الأهلي في شهر فبراير الماضي، لكن ذلك لم يحدث.

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اللاعب لايزال متغيبًا عن التدريبات

من جهته، لايزال أزارو مقاطعًا لتدريبات الاتفاق، وبالتحديد منذ 30 يونيو الماضي، موعد انتهاء إعارته من الأهلي.

وتمسك اللاعب بالحصول على زيادة في راتبه، فضلًا عن الحصول على باقي مستحقاته كاملة، رغم نوايا إدارة النادي في خصم جزء من مستحقات اللاعبين بسبب الأزمة المالية الناتجة عن كورونا، وذلك في حال تمديد إعارته.

واشترط أزارو تلبية متطلباته قبل العودة للمشاركة مع فريقه، استعداداً لاستئناف منافسات الدوري السعودي، في شهر أغسطس القادم.