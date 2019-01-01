طبيب الأهلي يكشف التشخيص الأولي لإصابة أيمن أشرف

تعرض أيمن أشرف لإصابة خلال مباراة الأهلي ضد كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا، وقد غادر الملعب عند الدقيقة الـ82

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي عن التشخيص الأولي لإصابة أيمن أشرف خلال مباراة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وغادر أيمن أشرف ملعب المباراة في غينيا الاستوائية عند الدقيقة الـ82 من المباراة ودخل بدلًا منه زميله ياسر إبراهيم.

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وقال الطبيب للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن أيمن أشرف مجرد عانى من إجهاد في العضلة الخلفية وسيخضع للمزيد من الفحوصات فور وصول البعثة للقاهرة للوقوف على تفاصيل الإصابة وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

ونجح الأهلي في العودة للقاهرة بنقاط المباراة الثلاثة ووضع قدمًا ونصف في دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا، إذ حقق الفوز خارج ملعبه بنتيجة 2-1.

وكان هذا اللقاء هو الأول لمدربه الجديد رينيه فايلر الذي أبدى سعادته الكبيرة بالفوز مؤكدًا أنه دافع جيد للاعبين قبل مواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري يوم 20 سبتمبر الجاري.