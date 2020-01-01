ديانج: فخور باللعب للأهلي وتلك أمنيتي الخاصة بالزمالك

لاعب وسط الأهلي يتحدث عن عديد النقاط

أكد أليو ديانج نجم وسط النادي الأهلي أنه فخور جدًا باللعب في الفريق الذي وصفه بأنه الأنجح والأكثر شعبية في مصر، كما أشار إلى أن الهدف الأول في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي هو مفتاح الفوز.

لاعب الوسط المالي أجرى حوارًا مع موقع بامادا أبدى خلاله سعادته باستئناف الدوري المصري ، موضحًا أنه انتظر هذا الأمر طويلًا هو وجميع اللاعبين في الفريق.

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مضيفًا حول موقف الزمالك الرافض لعودة الدوري هذا الموسم "لا أعلم ما سيحدث في هذا الأمر، دعونا ننتظر ونرى، أنا مجرد لاعب ولا أستطيع التعليق على تلك الأمور، ما يهمني فقط هو استكمال البطولة لأننا انتظرنا هذا طويلًا. أتمنى أن يُعيد الزمالك النظر في قراره ويتراجع عنه في أقرب وقت ممكن".

ديانج انتقل بالحديث إلى ظروف وكواليس انضمامه للعملاق الأحمر، بقوله "وكيلي كان على اتصال مع عدة أندية أوروبية لكن الأهلي هو الوحيد الذي وافق على تلبية شروط مولودية الجزائر المالية ولذا تمكن من حسم الصفقة لصالحه".

أضاف "منذ انضمامي للفريق وكل شيء يسير جيدًا، علاقتي مع المدرب رينيه فايلر ممتازة جدًا وقد تعامل معي بصبر كبير. نحن في الأهلي عائلة كبيرة واسم النادي يعني عائلة في اللغة العربية. هو النادي الأنجح والأكثر شعبية في مصر، لقد فاز بـ88 بطولة محلية و20 قارية منهم 8 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا. أنا فخور باللعب للأهلي".

وأتم قائلًا حول مواجهة الوداد المنتظرة "المباراة ستكون صعبة جدًا ولن تُحسم سوى عند نهايتها، أعتقد أن صاحب الهدف الأول في المباراة سيحظى بالفرصة الأكبر للفوز، قرار الكاف لعب نصف النهائي من مباراة واحدة خاص به ونحن كلاعبين لا نستطيع فعل شيء حياله".

يُذكر أن ديانج انضم للأهلي بداية الموسم الجاري ورغم بدايته الصعبة وابتعاده عن اللعب أساسيًا، إلا أنه نجح بعد فترة في تثييت أقدامه في الفريق وبات أحد أبرز وأهم عناصره.