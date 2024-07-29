بعد آلان ماكسيمين .. الأهلي يودع ثاني محترفيه الأجانب رسميًا!

قائمة الأجانب تتقلص في الأهلي..

يودع النادي الأهلي، المحترف الأجنبي الثاني في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال موسم الميركاتو الصيفي، وذلك بعد رحيل الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، إلى صفوف فنربخشة التركي على سبيل الإعارة.

ويستعد الأهلي لموسم 2024-2025، الذي يستهله بملاقاة الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في 13 أغسطس، ويشهد مشاركته في بطولة دوري النخبة الآسيوية، بقائمة تضم 25 لاعبًا، منها 10 محترفين أجانب، شرط قيد اثنين من الأجانب، من مواليد 2003 فما بعد، وفق قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأعلن نادي كوجايلي سبور التركي، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم البرازيلي ماركوس أمارال، على سبيل الإعارة من صفوف الأهلي، حيث تم توقيع العقود، وفي انتظار توجه اللاعب إلى المدينة من أجل الخضوع للكشف الطبي.

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وطبقًا لذلك، فقد تقلصت قائمة أجانب الأهلي إلى 9 لاعبين، والتي تضم (السنغالي إدوارد ميندي، المقدوني إزجان أليوسكي، التركي ميريح ديميرال، الإسباني جابري فيجا، الإيفواري فرانك كيسييه، الغيني مودو بارو، الجزائري رياض محرز، الثنائي البرازيلي روجر إيبانيز وروبرتو فيرمينو).

وأعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن اعتماد أماكن إقامة مباريات الجولتين الأولى والثانية من مسابقة دوري روشن السعودي (موسم 2024-2025)، حيث يستهل الأهلي مشواره بملاقاة العروبة، الصاعد حديثًا، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ثم يواجه الفتح، على ملعب الأحساء، في 23 و27 أغسطس على الترتيب.