الأندية الإيطالية ترفض مقترحًا جديدًا لاستئناف الدوري

أندية الدوري الإيطالي مصرة على استئناف الدوري الإيطالي بنفس النظام دون أي تغيير.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن معظم اندية الدوري الإيطالي ترفض بشكل قطعي فكرة تغيير الشكل الحالي للبطولة.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن عدد من الاقتراحات قد تم تقديمها في الفترة الأخيرة من أجل استئناف الدوري الإيطالي.

وذكرت الصحيفة أن ضمن تلك الاقتراحات كان هناك رغبة لدى البعض بتغيير شكل البطولة المعتاد، ولعب بطولة مصغرة بين الأندية المتنافسة.

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ورفضت أغلبية الأندية المشاركة في بطولة الدوري ذلك المقترح بشكل قطعي، وأصروا على استكمال المسابقة كما بدأت قبل أشهر في أغسطس من العام الماضي.

وكان رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييل جرافينا قد أكد في تصريحات صحفية على صفحات "ريبوبليكا" بالأمس أن خيار تغيير شكل البطولة لا يزال ضمن الخيارات المطروحة.

وكانت الحكومة الإيطالية قد منحت الأندية الإيطالية الإذن بالعودة للتدريبات بشكل أوسع في الفترة الماضية، في ظل رفعها لبعض القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الدوري الألماني كان قد عاد للمنافسات من جديد، كما قد أعلن الدوري الإسباني اليوم عن عودته بداية من الثامن من يونيو المقبل.