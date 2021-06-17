المنتخب السعودي يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو

يرى الأمير عبد الرحمن بن مساعد؛ رئيس نادي الهلال السعودي السابق، أن سعد الشهري؛ المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا، جانبه الصواب في اختيار الثلاثي فوق السن، الذي سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

قائمة الأخضر الأولمبي، التي تستعد للمشاركة في الأولمبياد، شهدت تواجد ثلاثي الهلال سلمان الفرج، سالم الدوسري وياسر الشهراني.

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وتسمح لوائح البطولة لكل منتخب أن يضم في قائمته ثلاثة لاعبين فقط السن المسموح به "23 عامًا"، كدعم للمنتخبات في الأولمبياد، على أن يكون البقية تحت هذا السن.

وكتب الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أراه اختيار يضر بالمنتخب الأول خصوصًا أنه مقبل قريبًا على التصفيات النهائية لكأس العالم (10 مباريات) خلال هذا العام، كون اللاعبين الثلاثة من ركائز المنتخب الأول وكذلك من ركائز ناديهم الذي سيشارك بدءًا من شهر أغسطس آسيويًا".

وأضاف: "يصعب جدًا على ال3 اللاعبين حمل عبء كل هذه المشاركات".

أراه اختيار يضر بالمنتخب الأول خصوصًا أنه مقبل قريبًا على التصفيات النهائية لكأس العالم (10 مباريات) خلال هذا العام ، كون اللاعبين الثلاثة من ركائز المنتخب الأول وكذلك من ركائز ناديهم الذي سيشارك بدءًا من شهر أغسطس آسيويًا .. يصعب جدًا على ال3 اللاعبين حمل عبء كل هذه المشاركات. https://t.co/GDJyGn3FWo — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) June 17, 2021

يذكر أن كتيبة الشهري من المقرر أن تنطلق في مشوار أولمبياد طوكيو 2021، في 22 من يوليو المقبل حيث مواجهة ساحل العاج، ثم في يوم 25 مواجهة ألمانيا، وأخيرًا في 28 لقاء البرازيل.

وكان الأخضر الشاب قد تأهل للأولمبياد بعد الوصول لنهائي كأس آسيا 2019، والذي حقق لقبه.